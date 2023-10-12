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中市完成18校40面光電球場 預計今年底前還有15校啟用
台中市鼓勵學校設置光電球場，由廠商出資在戶外籃球場加蓋太陽能板，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所，目前全市共18校、40面球場已完成設置，15校預計今年底前可建置完成，達到廠商、學校與環境綠能三贏。
教育局統計，截至今年9月底，豐原區豐田國小等18校，共40面球場已完成球場併聯發電，今年底前預計再完成15校建置，共33校施作，總設置容量約10百萬瓦。
教育局長蔣偉民表示，每面球場結構體費用約700萬元，40面球場由廠商全額出資，節省公帑約2.8億元，省錢節能又環保。另外，每年標租廠商回饋一定比例回饋金給學校，回饋金全數由學校自行運用，勇於改善教學環境，提升教學品質。
蔣偉民說，市府鼓勵學校在校舍屋頂設置太陽能板，目前全市已有8成以上學校設置。另也鼓勵學校設置光電球場，設置光電球場必須日照充足，且有2面以上球場的學校，教育局將積極鼓勵符合條件的學校加速設置，加強台中市降溫減碳應變能力，將綠能融入教育環境。
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