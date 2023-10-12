梧南國小操場及球場設施翻新 蔡其昌會勘爭取800萬元改善

台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面也斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，爭取800萬元經費將改善。教育部體育署組長蔡忠益指出，經費800萬由中央及地方政府依分攤比例補助，後續會請專家先協助學校進行工程評估及相關作業。

立法院副院長蔡其昌今邀集教育部體育署組長蔡忠益、台中市教育局體健科科長尤敦正、台中市議員王立任、市議員楊典忠、梧棲區草湳里長林槐庭等人到學校會勘。

蔡其昌表示，梧南國小這幾年都在發展田徑運動，操場及相關的設施至關重要，他前陣子收到校長跟家長會反應操場破損嚴重，今天邀集各單位會勘，當時操場的鋪面在材質選擇上有問題，導致現在鋪面大量的破損龜裂，球場也有設施不良、容易積水、欠缺跳遠及鉛球場地等問題。

蔡其昌說，今天會勘爭取800萬預算，將改善校園操場鋪面、球場設施及增加跳遠、鉛球場地，希望讓梧南國小全校師生以及對田徑有興趣的孩子，能夠有更好、更安全的學習機會跟環境；因為操場下方當時設計為滯洪池，未來施工前也要會同水利單位，讓治水功能正常的發揮，

梧棲區梧南國小校長吳金銅表示，感謝副院長蔡其昌會勘，長期以來關心學校發展及為師生們爭取更好的教育環境，梧南國小從民國105年遷校至今，學生數及班級數持續增加，希望給孩子們更好的教育環境。