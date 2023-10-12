快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

梧南國小操場及球場設施翻新 蔡其昌會勘爭取800萬元改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題而造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面亦斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘改善。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題而造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面亦斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘改善。圖／蔡其昌辦公室提供

台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面也斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，爭取800萬元經費將改善。教育部體育署組長蔡忠益指出，經費800萬由中央及地方政府依分攤比例補助，後續會請專家先協助學校進行工程評估及相關作業。

立法院副院長蔡其昌今邀集教育部體育署組長蔡忠益、台中市教育局體健科科長尤敦正、台中市議員王立任、市議員楊典忠、梧棲區草湳里長林槐庭等人到學校會勘。

蔡其昌表示，梧南國小這幾年都在發展田徑運動，操場及相關的設施至關重要，他前陣子收到校長跟家長會反應操場破損嚴重，今天邀集各單位會勘，當時操場的鋪面在材質選擇上有問題，導致現在鋪面大量的破損龜裂，球場也有設施不良、容易積水、欠缺跳遠及鉛球場地等問題。

蔡其昌說，今天會勘爭取800萬預算，將改善校園操場鋪面、球場設施及增加跳遠、鉛球場地，希望讓梧南國小全校師生以及對田徑有興趣的孩子，能夠有更好、更安全的學習機會跟環境；因為操場下方當時設計為滯洪池，未來施工前也要會同水利單位，讓治水功能正常的發揮，

梧棲區梧南國小校長吳金銅表示，感謝副院長蔡其昌會勘，長期以來關心學校發展及為師生們爭取更好的教育環境，梧南國小從民國105年遷校至今，學生數及班級數持續增加，希望給孩子們更好的教育環境。

台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題而造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面亦斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘改善。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市梧棲區梧南國小校園操場跑道因材質問題而造成龜裂現象，長期日照曝曬，PU鋪面破損嚴重，中央球場的地面亦斑駁劣化、易積水等問題，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘改善。圖／蔡其昌辦公室提供

延伸閱讀

台中國慶焰火檢討聲多 蔡其昌：一場準備嚴重不足的國慶焰火

影／中一選區藍白合有譜？盧秀燕台上推薦「我的好朋友蔡壁如」

影／少了「他」！梧棲浩天宮起馬宴總統參選人受邀 主桌名單曝

亞運棒球／蔡其昌致贈中華隊加菜金 力拚暌違17年金牌

相關新聞

國慶焰火提早發、浪漫求婚男傻眼措手不及 觀旅局致歉

112年國慶焰火提早20分鐘放焰火，繼續延燒。市議員周永鴻今在議會質詢指出，有男子告訴他，原要在放焰火的第一時間，向女友...

基泰塌房事件 中市議員籲擴大鄰屋鑑定範圍保權益

台北市基泰大直建案坍方事故，引起全國重視建築工地周邊安全。台中市議員陳文政說，近期房市降溫，各大建商紛回到市中心推案，工...

中市完成18校40面光電球場 預計今年底前還有15校啟用

台中市鼓勵學校設置光電球場，由廠商出資在戶外籃球場加蓋太陽能板，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所，目前全市共18...

水里明湖一號隧道轉彎處有危機 縣長許淑華撥千萬改善

水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，座落著明潭、明湖、大觀等水庫與發電廠，是探訪日月潭水力抽蓄發電設施的重要觀光道路，更是...

台中市府最大場就博21日來了！現場技術員薪資上看7萬

台中市政府今年最大場「富市台中　就業成功」就業博覽會，10月21日將在市府新市政大樓熱鬧登場，邀請台積電、台灣艾納康、風...

好食好事助彰化青農登上群募平台 支持青創有優惠

彰化縣頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會連續第二年舉辦「食農創生計畫」，輔導六家彰化在地青農團隊，包括科技管理洋香瓜、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。