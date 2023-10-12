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南投縣登革熱累計12例 南投市全面清除病媒蚊孳生源

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市傳出第3例登革熱確診，市公所今天起展開各里環境消毒，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供
南投市傳出第3例登革熱確診，市公所今天起展開各里環境消毒，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供

南投登革熱確診個案統計截至10月11日共計12列，其中本土10列、境外2例。南投市最近又新增1名確診個案，累計3例，為了預防疫情擴散，南投市公所今天啟動孳生源清除工作計畫，由各里里長帶隊，展開全里消毒和清除孳生源。

中南部登革熱疫情依舊緊張，南投市公所表示，接獲第3個確診個案通知後，市公所立刻在個案住處方圓100公尺內，進行孳生源清除及室內外清消作業。

雖然南投登革熱疫情還在可控範圍內，但不少民眾向市公所建議，展開全市消毒作業，但大規模消毒只能噴灑公共區域，若無特殊理由，私有地不便消毒，因此預防範圍及效果都有限，更耗費清潔隊人力、物力資源，卻無法有效防治。

南投市長張嘉哲說，為了徹底消除病媒蚊，市公所決定全市孳生源清除工作計畫，由清潔隊人員、里長、鄰長及環保志工共同合作，在里長的帶隊下，目標走遍全南投市、深入每個里的環境死角。

若發現小型孳生源會現場立即清除，若是大範圍的水缸、水池等，由里長通知所友人協助清除。清潔隊已經排出期程，預計於10月底以前完成第一波清除作業，如果仍有疫情持續，此計畫會持續到11月底，也希望南投市民配合防疫人員作業。

張嘉哲提醒，除了公部門加強消毒，民眾也需要落實居家環境維護，遵守「巡、倒、清、刷」四步驟，盆栽底盤要經常清洗，水溝要定期清理，避免阻塞，儲水桶要加蓋，不使用的桶子、瓶罐等，倒掉水後要清刷乾淨，並且倒置晾乾，不給病媒蚊孳生計畫。

南投縣衛生局提醒，民眾如果有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知本身活動史，民眾在戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，減少裸露部位，並妥適使用防蚊劑，避免遭遇蚊蟲遮咬。

南投市傳出第3例登革熱確診，市公所今天起展開各里環境消毒，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供
南投市傳出第3例登革熱確診，市公所今天起展開各里環境消毒，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供
南投市公所展開全市環境消毒，對於閒置室內空間也噴灑消毒藥水，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供
南投市公所展開全市環境消毒，對於閒置室內空間也噴灑消毒藥水，清除病媒蚊。圖／南投市公所提供

南投 疫情 登革熱

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