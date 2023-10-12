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水里明湖一號隧道轉彎處有危機 縣長許淑華撥千萬改善

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，明湖一號隧道附近，因路況不佳、隧道過窄，長久以來成為交通危險路段。記者黑中亮／攝影
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，明湖一號隧道附近，因路況不佳、隧道過窄，長久以來成為交通危險路段。記者黑中亮／攝影

水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，座落著明潭、明湖、大觀等水庫與發電廠，是探訪日月潭水力抽蓄發電設施的重要觀光道路，更是連絡水里至魚池的縣道捷徑，但明湖一號隧道附近，因路況不佳、隧道過窄，長久以來成為交通危險路段，地方爭取改善多年，在南投縣長許淑華現勘後終於如願，決定投入1116萬元改善。

南投縣政府指出，水里鄉明湖一號隧道是地方通行要道，連絡車埕、新興村外，不僅是附近電廠100多位台電員工上下班，也是魚池鄉五城村通往水里必經之路，近年吸引不少重機騎士前來巡遊，但隧道轉彎處危機四伏，民眾陳情多年希望早日獲得解決。大觀發電廠廠長張天瑞表示，電廠員工曾在隧道附近發生車禍，縣府如願意拓寬改善，有助於降低交通事故，保障上百名台電人的用路安全。

縣長許淑華實地現勘後表示，明湖一號隧道彎處改善是地方的陳年老案，縣府曾多次提報中央，爭取將該路段列入改善計畫，但未獲中央補助，考量到過去曾發生重大車禍，又是地方重要道路，縣府決定「大刀闊斧」，核准1116萬元進行拓寬改善，計畫先將隧道轉彎處予以加寬。

縣議員陳淑惠、黃春麟也說，水里鄉明湖一號隧道改善是陳年老問題，縣府這次用心提出解決方案，以既有道路認定方式拓寬，可以省下不少行政作業麻煩，也希望改善工程畫速發包。

水里鄉縣道131線明湖一號隧道是地方通行要道，在南投縣長許淑華（左一）現勘後終於如願，決定投入1116萬元改善。圖／南投縣政府提供
水里鄉縣道131線明湖一號隧道是地方通行要道，在南投縣長許淑華（左一）現勘後終於如願，決定投入1116萬元改善。圖／南投縣政府提供
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，座落著明潭、明湖、大觀等水庫與發電廠，是探訪日月潭水力抽蓄發電設施的重要觀光道路。記者黑中亮／攝影
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，座落著明潭、明湖、大觀等水庫與發電廠，是探訪日月潭水力抽蓄發電設施的重要觀光道路。記者黑中亮／攝影

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