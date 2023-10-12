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台中市府最大場就博21日來了！現場技術員薪資上看7萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局說明，就博現場設置「XR實境接軌就業」專區，透過虛擬實境體驗了解職場環境及面試穿搭建議。圖／勞工局提供
台中市勞工局說明，就博現場設置「XR實境接軌就業」專區，透過虛擬實境體驗了解職場環境及面試穿搭建議。圖／勞工局提供

台中市政府今年最大場「富市台中　就業成功」就業博覽會，10月21日將在市府新市政大樓熱鬧登場，邀請台積電、台灣艾納康、風間餐飲、麗寶樂園等115家國內知名廠商齊聚，提供6300個工作機會，其中國內知名建材加工廠「韋翰實業」釋出薪資上看7萬元的現場技術員。

勞工局長張大春說，市府積極招商引資，投資台中家數高達283家，穩坐全國第一，創造逾2.3萬個就業機會，台中市在今年第二季囊括全國9項經濟指標，勇奪全國第一；台灣世界新聞傳播協會公布「全國縣市施政滿意度調查」，台中市在11大施政項目奪下10金1銀榮登六都之冠，「經濟發展」項目更連續兩年蟬連金獎，帶動台中市就業市場活絡，創造多元就業機會。

張大春表指出，這次活動邀集115家廠商共襄盛舉，包含全球晶圓代工龍頭台積電、德國最大風力發電機製造商台灣艾納康及於台中連鎖餐飲品牌「風間餐飲」 等，現場設置餐飲與旅宿業專區、服務業專區、製造與科技業專區、視訊徵才專區等4大熱門專區，另有近2500個不限學經歷職缺。

台中市就業服務處說，活動採取實體與視訊雙軌制，共有點點心、雅詩蘭黛、台灣迪卡儂等13家廠商提供視訊面試機會，歡迎事先上網報名，另有代收履歷專區，共計春水堂、安碁科技及友達光電等22家廠商。活動現場還設置「XR實境接軌就業」專區，透過虛擬實境體驗了解職場環境及面試穿搭建議，另設有青年就業金安薪專區及樂齡就業五告讚專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢，相關資訊請至台中市就業服務處活動專頁( https://gov.tw/XJo )查詢，或撥打04-22289111轉36100洽詢。

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