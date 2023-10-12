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好食好事助彰化青農登上群募平台 支持青創有優惠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
食農創生計畫團隊「晨照溫室」引進日本阿露斯洋香瓜為主打產品，以科技管理追求口感和甜度極致完美。圖／好食好事基金會提供
食農創生計畫團隊「晨照溫室」引進日本阿露斯洋香瓜為主打產品，以科技管理追求口感和甜度極致完美。圖／好食好事基金會提供

彰化縣頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會連續第二年舉辦「食農創生計畫」，輔導六家彰化在地青農團隊，包括科技管理洋香瓜、融合彰化湖北風味鹹鴨蛋醬、得獎無數的龍眼蜂蜜、友善國產黃豆、農場直送鮮羊奶、及外銷日本的黑蜆，以商業輔導登上「嘖嘖」群眾募資平台，展現彰化獨特的風土美味。

六家彰化在地青創團隊在好食好事協助下，即日起至11月25日將在「嘖嘖」進行為期近兩個月「群眾募資」活動，民眾透過平台預購專案，不僅享有優惠，品嘗彰化在地特色農產，更是以實際行動支持年輕創業者。

「食農創生計畫」是由好食好事基金會發起的深耕計畫，秉持捐助人代表魏應充的初衷，協助年輕食農創業者在故鄉發展事業。今年好食好事特別遴選彰化六家充滿創意和潛力的食農創業團隊，提供現地輔導、課程和地方社群聚會，協助他們發展當地事業，盼振興地方發展。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，基金會藉由提供專業輔導，協助年輕創業者將當地風土農產、美食、服務加值，提升他們的競爭力和知名度。

六個團隊各自有其獨特之處，「晨照溫室」引進日本阿露斯洋香瓜為主打產品，以科技管理提升口感和甜度；「雷打石」巧妙將湖北風味與芳苑頂級鹹蛋融合成獨特美味的鹹鴨蛋醬料；「黃金蜂園」是得獎無數的養蜂職人，第二代養蜂人以機電專長運用微電腦調控搖蜜機提高生產效益；「田野勤學」專注栽種高品質國產健康黃豆；「通利水產行」以黑蜆為主力產品，品質深受日本市場青睞長期外銷；「乙木羊」是34年的乳羊牧場，二代回鄉接手，致力發展多元羊奶產品與低碳永續循環農業。

民眾可透過好食好事基金會官方粉絲團查詢相關募資資訊https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation/

食農

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