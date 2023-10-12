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小犬颱風災彰化農損破億 全品項救助需這樣做

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
小犬颱風吹過彰化沿海農田，農作物都被吹到乾枯。記者簡慧珍／攝影
小犬颱風吹過彰化沿海農田，農作物都被吹到乾枯。記者簡慧珍／攝影

國慶連假結束，鄉鎮市公所受理小犬颱風農業災損，彰化縣從7100多萬元暴增到1億456萬元，僅次於雲林縣2億4819萬元，損失品項以落花生最為嚴重，彰化縣落花生主要產地的芳苑、大城兩鄉都要求以鄉鎮為單位計算受災面積；縣政府農業處今天表示，將以受災鄉鎮市種植面積為計算基準。

中颱小犬過境彰化縣有風無雨，沿海鄉鎮農作物被含有鹽分的強勁鹹風吹過，農作物無一倖免都葉子枯黃，落花生、地瓜的葉子乾枯無法行光合作用導致植株枯死，地下果實和地下莖乾枯，農民稱作「落胎」，損失慘重。

根據小犬颱風最新農業災害金額統計，全台災損為4億394萬元，彰化縣損失1億456萬元，損失金額位居全台第二，第三名台中市為13854萬；農作物災損以落花生最為嚴重，受損面積廣達4563公頃，損失金額高達1億7848萬元，其次依序是硬質玉米、甘薯、二期水稻。

天然農業災害救助辦法規定，雨災可以全品項補助而風災補助部分品項，芳苑鄉長林保玲認為不合理，因為颱風全面掃過，有吹到就受損，損失程度比雨災嚴重，應該比照雨災，救助所有農作物，此外單一品項受損面積超過該縣同一品項種植總面積的20%才達到發給救助金門檻，林保玲認為也不合理，應以鄉鎮市該品項的種植總面積為計算基準。

大城鄉長陳玉照也持相同看法，要求視各鄉鎮市的天然環境特殊性，調整查估救助標準才公平。

縣政府農業處長邱奕志說，單一品項有無達到農業天然災害損失救助受損面積門檻20%，是用鄉鎮市同一品項的種植總面積當計算分母，並非用全縣總面積，至於風災能否比照雨災全品項救助，縣政府除了積極爭取中央核定，也請農民踴躍申報災損，如果申請面積和數量太少將很難獲得全品項救助。

小犬颱風

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