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新聞幕後／國慶焰火施放低級錯誤 環環相扣不專業

聯合報／ 本報記者陳秋雲
國慶焰火提早20分鐘施放，不少人既錯愕又生氣，被部分人批為「史上最爛」。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火提早20分鐘施放，不少人既錯愕又生氣，被部分人批為「史上最爛」。記者黃仲裕／攝影

國慶焰火提早廿分鐘施放，不少人既錯愕又生氣，被部分人批為「史上最爛」，在在顯示國家重要慶典流程缺乏彩排和墊檔備案。細究原因，從舞台出錯到錯放焰火，呈現環環相扣的不專業，丟臉丟到國外成國際笑柄，豈是道歉能彌補？

施放焰火向來是國慶盛事，海內外多少同胞守著直播，光現場就湧入近卅八萬人守候，卻搞出如此的烏龍，欣賞焰火的驚喜變成驚嚇，活動高度盡失，也彰顯相關單位的不嚴謹。連施放焰火都無法準時，還能辦什麼大事？

焰火提早升空的那一刻，有市府局處長形容自己的心情「彷彿在作夢」，原以為出現廿分鐘空檔，主持人、節目組會「撐」到八點再啟炮放焰火；沒想到，等蔡英文總統致詞後，主持人請「總統留步」，又請立法院長游錫堃、台中市長盧秀燕一起上台啟炮，台下官員面面相覷，卻無法阻止流程繼續，當下就知道「代誌大條了」，只能眼睜睜看著事故發生。

晚會表定依順序，盧秀燕、游錫堃與蔡總統每人致詞六分鐘、主持人再串場三分鐘，再加上下講台所需時間共卅分鐘。實際上，三人致詞加起來不到十分鐘，蔡總統尤其簡短，主持人又沒花多少時間串場，時間不斷壓縮，最後提前廿分鐘施放；三方做此決定當下，未意識到是低級錯誤，將帶來嚴重影響。

這場晚會從主持人串場到藝人表演，主辦單位既未用心要求精確排練，也無臨時應變的腹案，難怪被網友酸「一心想下班」，拿公帑辦活動應究責，不能只有致歉了事。

國慶焰火 盧秀燕 游錫堃 蔡英文

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