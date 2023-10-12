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國慶焰火提前施放 盧秀燕道歉：3位首長疏失

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅劉柏均陳宏睿丘采薇程遠述／連線報導
今年國慶焰火由蔡英文總統（中）、立法院長游錫堃（左）及台中市長盧秀燕（右）共同按鈕啟動。圖／台中市政府提供
今年國慶焰火由蔡英文總統（中）、立法院長游錫堃（左）及台中市長盧秀燕（右）共同按鈕啟動。圖／台中市政府提供

國慶焰火前晚落幕，但爆出焰火提前施放、表演安排混亂、取消無人機表演等疏失，多名民進黨市議員昨天要求緊急列入市府檢討報告，台中市府以「確有瑕疵」公開致歉。市長盧秀燕說，「任何事情辦得不夠完善，我們都有責任，尤其市長有責任，我非常願意表示道歉」。

盧秀燕表示，提早施放焰火是她跟立法院長游錫堃蔡英文總統三位首長的問題。總統府發言人林聿禪表示，當晚的狀況確實造成許多民眾的困擾，總統府也期盼，中央與地方都能汲取此次的經驗，做為未來活動更為精進參考。中華民國各界慶祝一一二年國慶籌備會也發聲明，向國人同胞表示抱歉。

國慶焰火施放屬國防部權責，晚會活動則由中央慶籌會與市府合辦，原定晚間八時施放的焰火提早廿分鐘，讓現場以及網路上同步觀賞的國人都錯愕；網友湧入盧秀燕臉書留言逾三一○○則，指出提早讓民眾失去觀賞機會；有留言被隱藏，被質疑刪留言，相關文章昨天中午直接下架，再遭網友質疑。

另外，滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正質疑，前晚藝人車道站滿民眾，離上台剩廿分鐘卻沒有管制，他酸市府「真的很會辦大型活動」。警方昨回應，此次活動並無規畫藝人專用車道，活動期間湧入大量人車，造成不便或感受不佳之處，深感遺憾、抱歉。

盧秀燕說，會提早施放是因主辦單位認為政治人物致詞愈短愈好，為求活動流程順暢才提早施放，這是三位首長的疏失。她說「辦得不夠完美、完善，真的要表示抱歉。」對滅火器進場和無人機干擾問題，盧秀燕表示，舞台設計會再改進，藝人進場問題也願致歉。

盧秀燕 國慶焰火 總統府發言人 蔡英文 游錫堃

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