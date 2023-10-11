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浩天宮「大庄媽」今晚駐駕西螺福興宮 明早7點起駕

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚駐駕北港朝天宮，今早起駕回鑾，數千名信眾全程緊緊跟隨，鄰近地區的信眾也紛紛湧入隨香，進香隊伍浩大，場面好不熱鬧。圖／民眾提供
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚駐駕北港朝天宮，今早起駕回鑾，數千名信眾全程緊緊跟隨，鄰近地區的信眾也紛紛湧入隨香，進香隊伍浩大，場面好不熱鬧。圖／民眾提供

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，本月8日起駕展開7天6夜旅程，昨第3天抵達北港朝天宮，今早踏上歸途，一路經元長、土庫、虎尾等鄉鎮，數千名信眾全程緊緊跟隨，場面浩大壯觀，媽祖鑾轎今晚駐駕西螺福興宮1宿，鄰近地區的信眾也紛紛入廟參拜，小鎮夜晚好不熱鬧。

梧棲浩天宮已有300年歷史，主祀的媽祖被尊稱為「大庄媽」、「潛水媽」，是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區域53庄民眾的信仰中心，今年度進香活動於8日早上起駕出發，進香隊伍途經台中、彰化到雲林，預計14日回到浩天宮安座。

因此而衍生的「梧棲走大轎」更是進香活動中的重頭戲，以競跑抬轎的方式有別一般，這項宗教民俗活動至今仍在台中梧棲及周邊海線地區流傳，13年登錄為台中市無形文化資產。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，全體董監事熱烈迎接大庄媽駐駕，也歡迎隨香信眾蒞宮奉茶與參拜，祈求太平媽、大庄媽共佑國運昌隆、社會祥和發展，西螺堡、布嶼堡、大肚中堡人丁興旺、合眾平安。

大庄媽預定明天早上7點起駕，路線將從舊西螺大橋北上至彰化溪州，沿途停駕北斗壽安宮、東螺天后宮、北斗奠安宮、清河堂、永靖甘澍宮、永靖天聖宮、員林慈天宮、鎮北宮、鎮元宮等，明晚則駐駕大村慈雲寺，信眾可至粉絲專頁連結鑾轎GPS掌握最新定位。

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今晚駐駕西螺福興宮，預定明早7點起駕。圖／民眾提供
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今晚駐駕西螺福興宮，預定明早7點起駕。圖／民眾提供

北港朝天宮 梧棲 彰化

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