北斗新路牌去除鎮長題字！玄璣公園是否改名 公所:尊重民意

彰化縣北斗鎮最近不少路牌上舊鎮長名字都不見了，而改成「北斗全體鎮民一同歡迎您」，還有人也提議要把「玄璣公園」也改名，北斗鎮公所主秘李碧瑤表示，去除落款題字是鎮長參選時的重要政見，至於玄璣公園要不要改名會尊重民意再討論。

以往在多處重要路口有「歡迎蒞臨北斗鎮」的路牌，上面有前鎮長李玄在署名，但眼尖的民眾發現最近出現的新路牌，前鎮長的名字不見了，取而代之的是「北斗全體鎮民一同歡迎您」，引發民眾議論。

由於北斗鎮的新公園玄璣公園也曾被指為取前鎮長李玄在之名的「玄」字引發爭議，最近民眾臆測，路牌中前鎮長的名字沒了，下一步玄璣公園可能也要改名了。

李碧瑤表示，去除落款題字本來就是顏宏霖鎮長參選時的重要政見，以後不管是路牌或是建設都不會有鎮長的名字，因為不該突顯鎮長個人聲望，而應該以全體鎮民為主體。

至於玄璣公園會不會改名，李碧瑤表示，前鎮長這項建設深獲鎮民好評，唯獨對於名字許多人有不同意見，明天要召開的里長聯誼會，也有里長提案建請玄璣公園改名，公所會尊重民意，最近也有人建議改成「親子公園」，或是上網票選新名都可以，公所會參考民意再做決定。