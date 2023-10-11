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台中市大墩美展194件作品獲獎 14日舉行頒獎典禮

中央社／ 台中11日電

台中市第28屆大墩美展得獎名單揭曉，文化局今天表示，今年共有來自全球18個國家或地區的1760件作品參賽，最後選出194件得獎作品，將於14日舉行頒獎典禮。

台中市文化局今天舉行記者會公布第28屆大墩美展得獎名單，將於14日舉行頒獎典禮，194件得獎作品也將於台中市大墩文化中心同步開展。

文化局副局長施純福在會中表示，頒獎典禮現場將揭曉5名最高榮譽「大墩獎」得主，大墩獎得主除有第1名獎金新台幣12萬元外，還可獲得典藏獎金12萬元，作品將由台中市政府文化局典藏，未來有機會於台中市立美術館亮相，並代表台中到世界各地交流展出。

施純福表示，台中市大墩美展是全國同類型競賽中，收件數最高且唯一國際化的公辦美展；今年共有來自全球18個國家或地區的1760件作品參賽，收件數高居歷屆第2，也是近10年來最高，見證大墩美展已成為國際藝術創作者相互競逐和嚮往的舞台。

文化局指出，這屆國外作品表現搶眼，日本籍川內佑毅去年獲篆刻類第2名，今年進一步拿下同類第1名，作品「尚友齋篆刻近業」刀法大膽決斷又講究細微變化，不論是大印或小印，字體輕重拿捏得宜、流動自然。

在國內作品方面，文化局表示，膠彩類第1名的陳采郁年僅23歲，作品「春天葬禮」以台灣常見的水圳比擬深藏的內心，是一件蘊含自我療癒的作品；廖文彬首次參加大墩美展，即以「愜意與哀愁」奪得油畫類首獎，作品表達人類、文明與自然三者關係密切，具警惕省思之意；獲得雕塑類第1名的邱永豐，作品「行山」反映作者內在風景，也同樣反思環境變遷下逐漸消逝的自然景色。

文化局 台中市 美術館

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