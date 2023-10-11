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中華女壘榮獲亞運銅牌 南投縣府今貼紅榜、明烤大豬慶功

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
杭州亞運女子壘球項目由中華台北榮獲銅牌，南投縣教育處今天代表縣長許淑華，專程到埔里張貼「南投之光」紅榜。圖／南投縣政府提供
杭州亞運女子壘球項目由中華台北榮獲銅牌，南投縣教育處今天代表縣長許淑華，專程到埔里張貼「南投之光」紅榜。圖／南投縣政府提供

杭州亞運女子壘球項目由中華台北榮獲銅牌，17名國手中有10名是南投縣子弟，南投縣教育處今天由副處長吳美玲特別代表縣長許淑華，專程到埔里張貼「南投之光」紅榜，不僅10位縣籍國手全部出席，隊長楊依婷表示，其實對戰中國大陸、日本等強隊時，雙方比賽都只差1分，今年是很有機會奪冠的一次。

南投教育處指出，今年杭州亞運女子壘球國家隊中，10位選手均來自南投，包括柯夏愛、邱安汝、杜雅婷、陳靖瑜、李思詩、楊依婷、林志霙、柯佳慧、何欹璠、張嘉芸，以及教練江紫菱，勇奪銅牌，也創下連續9屆奪牌紀錄。

副處長吳美玲並指出，埔里鎮是女壘的國手搖籃，從國小、國中、埔里高工，陸續發展很完善的三級女壘培訓體系，近幾年地方、中央也積極推動國小到大學的銜接教育，希望能培育優秀選手，兼顧球技與學業、就業，讓南投縣的子弟可以留在家鄉培訓，從埔里國中、埔里高工、暨南大學或台體大等一連貫的學校訓練養成，無論是全運會或國際賽，都能繼續為南投也為台灣爭光。

中華女壘國家隊隊長楊依婷表示，本屆杭州亞運會其實與中國大陸、日本實力相差不多，隊友的表現得很不錯，大家拚得很精彩，最後比賽都只差1分，未來會繼續努力，針對企業聯賽、全國運動會等賽事，希望都能保持佳績，尤其是全運會希望能3連霸保持冠軍寶座。

南投縣長許淑華除指示張貼紅榜外，並表示明晚將在埔里國小舉辦慶功宴，會提供「烤大豬」要讓選手們與親友歡慶同樂，分享榮耀；全國壘協理事長羅俞欣、南投縣體育會總幹事洪銘惠，都肯定中華女壘國手們的優異表現，並鼓勵大家繼續加油，未來繼續朝著金牌之路邁進。

中華女壘隊17名國手中有10名是南投縣子弟，在今年杭州亞運女子壘球項目中勇獲銅牌，南投縣長許淑華表示明晚將烤大豬慶功。圖／南投縣政府提供
中華女壘隊17名國手中有10名是南投縣子弟，在今年杭州亞運女子壘球項目中勇獲銅牌，南投縣長許淑華表示明晚將烤大豬慶功。圖／南投縣政府提供

埔里 許淑華

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