彰化媽祖祈福文化節20日登場 13間宮廟集章可換好禮

彰化縣媽祖祈福文化節今年由二林仁和宮擔任爐主，將於10月20日至22日登場，彰化縣長王惠美表示，今年有3大亮點，包括13間宮廟平安符集章換禮物、擲杯比賽、農業體驗小旅行等，並安排明華園總團、九天等藝文表演，歡迎大家來拜媽祖、看表演，共襄盛舉。

彰化縣長王惠美與爐主宮二林仁和宮主委蘇福森等13間宮廟代表、二林鎮長蔡詩傑等人今天在二林文化教育園區舉辦文化節暖身宣傳活動，前立委鄭汝芬、二林鎮農會總幹事邱士平等地方人士與會。

王惠美表示，今年媽祖祈福文化節有3大亮點，第一亮點為增加民眾對各宮廟的認識，規劃13間宮廟平安符集章換好禮活動；第二亮點是擲杯比賽，擲出最高聖杯數前3人可參加決賽，最大獎品是Dyson輕量無線吸塵器；第三亮點是農業體驗小旅行，帶大家深度走訪二林、埤頭、溪州、芳苑、埔鹽等地，享受當地特色農產、食農教育DIY及潮間帶濕地海牛採蚵等豐富體驗活動，還有闖關活動給禮券，每日有4千份禮券，可以於二林地區配合的店家消費。

王惠美說，希望透過媽祖文化節活動將文化、宗教、產業、觀光等結合，讓在地人了解在地文化，也吸引許多異鄉遊子返鄉或是外縣市的鄉親前來參與盛事。

文化節活動首日20日各宮廟媽祖神尊將集合於爐主宮廟，進行駐蹕典禮，還有擲筊稜轎腳求好運、搏聖杯比賽，晚上在仁和宮前安排歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出「八仙傳奇」。

21日上午爐主宮廟二林仁和宮將集結鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、芳苑普天宮、王功福海宮、溪湖福安宮共13間宮廟媽祖及二林鎮廟宇各式陣頭繞境遊行二林鎮；晚上7時在二林國小有「九天民俗技藝團」演出。

22日下午4時舉辦聯合祈福典禮，晚間在二林國小舉辧「媽祖祈福晚會」，邀請金曲歌后-曹雅雯、黑色旋風郭婷筠、彭正、一綾、郭忠祐、董育君及吳俊宏等知名歌星演唱，還有摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等。

二林仁和宮主委蘇福森表示，仁和宮自清康熙60年成立以來，已建廟302年，此次13宮廟共動員二千名志工等參與，希望在今年彰化建縣300年，把活動辦得盡善盡美。