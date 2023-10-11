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滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

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滅火器怨警未助開道還嗆誰理你們 盧秀燕致歉了：我做東

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
國民黨議員劉士州今在台中市議會質詢滅火器樂團被塞在路上，警察不開道事件。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員劉士州今在台中市議會質詢滅火器樂團被塞在路上，警察不開道事件。記者陳秋雲／攝影

滅火器樂團昨晚應邀在國慶焰火活動中表演，主唱楊大正事後在個人臉書質疑藝人車道站滿民眾，警察忙著看焰火，拜託警察協助也被怒回「大家都在看煙火誰理你們」。台中市盧秀燕今表示「拍謝」，活動中人馬眾多，難免有些誤解，造成滅火器樂園跑錯路，警察同仁也有點委屈，如果大家願意的話，她做個東，請大家來吃台中美食。

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）在臉書中質疑，「藝人車道站滿民眾，唯一通往舞台的道路，沒有管制？！」請警察協助疏導，楊大正指控警察忙著看焰火，還回嗆「大家都在看煙火誰理你們？」

國民黨議員劉士州今在台中市議會質詢此事。盧秀燕表示，滅火器樂團很有責任感及職業道德，希望可以及時上台演出，她非常感謝；但滅火器樂團錯過了藝人專用道，開到民眾觀賞焰火區，這裡沒有車子進來，只開放行人通行，警方如為了一組藝人破例開道，現場民眾絕對反感。

盧秀燕說，警方按照規畫強力執行是正確，顯示警方有確實執行交通管制，兩邊都有責任感，都希望這個節目辦得好，我們充滿感謝。

盧也表示「拍謝」，大型活動中人馬眾多，難免有些誤解，造成滅火器樂園跑錯路，警察同仁也有點委屈，如果大家願意的話，她做個東，請大家來吃台中美食。

警察局長李文章表示，滅火器樂團進入會場時，車輛錯過藝人專用道，結果往下開到凱旋路，該路段開放道路讓民眾觀賞焰火，當時警察同仁對楊大正說「現場民眾都在看焰火，就算開道也沒有人會理我們？」由於當時正在放焰火，施放聲音很大，或許大家語意上有誤解，後來警察同仁馬上建議楊大正原車折返從側門進入，在表定時間10分鐘前抵達後台。

警察 樂團 國慶焰火 台中市 盧秀燕

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