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烏日首座大型親子館今啟用 盧秀燕：邁向區區親子館

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用，圖為二樓親子館。記者趙容萱／攝影
台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用，圖為二樓親子館。記者趙容萱／攝影

台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用，為烏日第1間大型親子館和第2處公托。市長盧秀燕說，很感動烏日的親子館、公托在她上任後從無到有，市府會大量增加公托、親子館，朝 「區區親子館」、「公托倍倍增」邁進。

今天包括盧秀燕、市議員張家銨、吳瓊華、林孟令、曾威、林昊佑，以及里長、民眾到場共襄盛舉。張家銨呼籲，「區區親子館」不能淪為口號，應針對各區的需求，如育兒家庭數、密集度等，規畫相對應的館舍。

盧秀燕說，她今天主持台中第37座公托，以及第24座親子館的開幕儀式，台中過去公托比較不夠，上任前5座，今天開幕是第37座，坐落於烏日區三和里，其中二樓有親子館；她上任前台中有4座親子館，她推出 「區區親子館」政策，今天加上mini親子館，共達到24區、26座。

盧秀燕指出，感謝衛福部社會及家庭署、台中市議會及所有議員支持「區區親子館」及「公托倍倍增」計畫，台中市的公托已由上任前的5處增到37處，收托1030名嬰幼兒；親子館由4間增至14間，加上mini親子館，共達到26處。公托月費7000元全台最低，生育津貼由1萬元加碼到2萬元。

社會局長廖靜芝說，烏日社福館為ㄇ字形3層樓建物，1樓烏日三和公托，收托60名0至2歲嬰幼兒；2樓設置親子館，提供0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱等福利服務；3樓提供大肚、烏日及龍井區托嬰、親子、早療、婦女福利及新住民家庭等多元服務。今年預計還有南區、龍井、外埔和西屯4處公托竣工，公托數邁向8倍增。

台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用，市長盧秀燕在一樓的公托與親子互動。記者趙容萱／攝影
台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用，市長盧秀燕在一樓的公托與親子互動。記者趙容萱／攝影
台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日綜合社會福利館今落成啟用。記者趙容萱／攝影

親子 盧秀燕 台中市 張家銨 托嬰

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