國慶焰火湧人潮 中央公園周邊停車場全滿、逢甲商圈塞爆了

國慶焰火睽違9年重返台中，施放地點在中央公園，今日傍晚陸續有群眾湧入會場，市府規劃捷運加步行策略，並有接駁車輸運，動線大致通暢。不過，鄰近的逢甲商圈卻塞爆，不少巷弄都擠滿人潮，儘管部分道路有交通管制，但周邊重要路段都壅塞，車子走走停停。

國慶焰火今晚登場，人潮陸續湧入中央公園，警方在周邊實施道路管制，交通局規畫4條免費接駁路線，搭捷運至市政府站或是台鐵松竹站下車，再轉乘接駁車至會場；另可搭捷運至文心櫻花站或文華高中站，步行20分鐘前往會場。

蔡姓民眾說，她從捷運市府站搭接駁車過來，人潮不少，但有幾輛接駁車現場待命，等了5分鐘就搭到車，動線流暢。

不過，不少民眾仍開車至中央公園周邊停車場停車，中央公園北側經貿六及經貿八停車場不到晚間6時，車位已全數額滿。警方緊急呼籲民眾，請往洲際棒球場周邊停車場停車，並搭洲際線接駁車前往國慶焰火會場。

逢甲商圈店家表示，逢甲商圈觀光客本來就多，且步行到中央公園會場只要5分鐘，周邊文華路138巷、西安街都交通管制，禁止車輛進入，但未管制的福星路、河南路等路段都塞車，車子走走停停。