南投茶博國慶擺出12道光芒茶席 千人共享客家擂茶滋味

國慶連假最後一天，南投世界茶業博覽會今天下午舉辦最具客家精神的「千人擂茶」，用120張圓桌以每10張排成一線，總計12道，象徵青天白日國徽的12道光芒，透過空拍畫面呈現十分壯觀，參加民眾不只體驗客家傳統文化，更讓大家吃出健康、吃出快樂，十里鄉農會也擂茶素材融入米元素，也讓人耳目一新。

南投縣長許淑華指出，擂茶為客家傳統飲食，使用自然原料不含任何化學成份，具生津止渴、消痰化氣等養身功效，透過千人擂茶活動，盼民眾能更了解客家文化，進而行銷客庄產業，促進南投觀光發展，今年水里鄉農會傳統中也見新意，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。

今年國慶日擂茶現場循往例，使用100張紅色圓桌，排出12條直線象徵「國旗12道光芒」，讓千人齊聚中興新村大操場上，同心協力輪流擂茶，大家一同體驗客庄擂茶樂趣，深並邀請縣長許淑華也上台示範擂茶流程，參與民眾說，其實擂茶是客家人的古早逃難餐，將五穀雜糧炒熟，再以堅硬擂棍磨粉泡水食用，既可充飢又能解渴，是相當健康有機的飲食。

水里鄉農會指出，擂茶是客庄中具代表性的文化，依序將茶葉、花生、芝麻、玄米等材料倒進擂缽，並以擂棍研磨成粉，倒入熱水攪拌均勻後就能開喝，過程十分有趣，讓「千人擂茶」成為每屆茶博會最經典的活動之一，每年不僅網路開放報名就額滿，更保留部分席位給現場報名，下午就不斷被詢問何時可以報名搶最後席位。