小犬殷鑑！電纜下地防強風鹽害 台電稱成本是架空的10倍

小犬颱風「有風無雨」，卻造成彰化縣9萬4565戶停電，歷時4天才搶修完成，招來民眾抱怨，縣議員洪子超認為纜線地下化，可防強風及防鹽害。台電公司表示，彰化縣目前纜線下地比率為28%，主要位在人口密集的市區，由於下地成本是架空的8到10倍，維修反而不易，在偏鄉有實質困難。

台電公司表示，小犬颱風在彰化、雲林、嘉義三個縣市沿海地區雖有強風肆虐，卻幾乎沒下雨，這是百年來僅見。尤其彰化位在濁水溪旁，東北季風夾帶大量沙塵及鹽塵至西濱沿海地區， 如果颱風帶來豪雨，多少可以清洗絕緣，但此次小犬颱風「有風無雨」，無法靠雨清洗造成絕緣不良，致電流洩漏，無法送電，造成停電。

對於外界質疑台電未落實清洗絕緣設備，也未做好人力調配，才造成搶修進度緩慢。台電彰化營業處表示，絕非靠著雨水清洗，每月都會以淨水清掃絕緣設備，如裝腳礙子、懸垂礙子、導線等片，將沾黏在絕緣設備上的粉塵及鹽塵沖刷乾淨，降低高壓電洩漏的情形，以利主幹線送電成功，此次停電也加派人力積極日夜搶修。

縣議員洪子超認為，沿海台電供電系統怕塵害及鹽害，遇強風常見被吹斷，建議台電在成本許可下，將纜線地下化，既有防風及防鹽害，也可改善市容景觀及車禍案件發生。同時，也應加強人力調配，及時搶修。

台電彰化營業處表示，台電在彰化縣目前電纜下地比率為28%，多集中在市區，主要是因纜線下地成本是架空的8到10倍，尤其是沿海等偏遠地區的用戶少，路線長，成本更是相對較高，而且維修困難，經費反而較高，如果遇到淹水更將是災難。