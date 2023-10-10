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為國慶焰火在台中暖身 無人機排「超萌石虎」民眾驚豔
國慶焰火今晚在台中中央公園登場，中市府舉行兩天系列活動，昨由「魅力台中之夜」熱鬧開場，找來知名藝人黃明志等表演團體，更有充滿「台中特色」的無人機表演，在夜空中排出湖心亭、珍奶及棒球等7組圖形；中市府表示，今晚長達36分鐘的焰火秀，且有台灣首見無人機搭載焰火展演。
觀旅局表示，昨晚共吸引14萬民眾到場，無人機群飛展演，排出湖心亭、珍奶、棒球、薩克斯風、石虎家族、愛琴橋及我愛TAICHUNG等，多種代表台中市景觀特色及特產圖型，現場民眾紛紛拿起手機捕捉這美好一刻，沈浸這魅力四射的饗宴中。
觀旅局長陳美秀提到，台中睽違9年再迎雙十國慶焰火，帶動連假4天的台中市觀光旅館、大型旅館、西屯區周邊旅館訂房幾乎全滿，一房難求，逢甲商圈也見人群湧現，可見遊客對國慶焰火期待。
陳美秀說，明晚8時將施放長達36分鐘、近3萬發焰火彈的焰火秀，搭配全國首創爵士風格配樂，以及台灣首見的無人機搭載焰火展演，請大家拭目以待。
為因應國慶焰火人潮，交通局也加強疏運，在捷運市府站、松竹站與洲際棒球場、水湳轉運中心旁，設置4條接駁車路線，往會場方向下午4時至晚間8時發車，離開會場時間則是晚間8時30分至10時30分，中捷也加密捷運班次，活動尖峰約6分鐘一班車，民眾可搭大眾運輸工具免找車位，輕鬆賞焰火。
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