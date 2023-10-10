快訊

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

8條糯米腸餵死別人家15歲老狗 新莊婦人被法辦 網諷：無知害命

「反抗即是正義」！哈瑪斯襲以色列 西方街頭與中東反湧現挺巴聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為國慶焰火在台中暖身 無人機排「超萌石虎」民眾驚豔

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中石虎家族。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中石虎家族。圖／中市府提供

國慶焰火今晚在台中中央公園登場，中市府舉行兩天系列活動，昨由「魅力台中之夜」熱鬧開場，找來知名藝人黃明志等表演團體，更有充滿「台中特色」的無人機表演，在夜空中排出湖心亭、珍奶及棒球等7組圖形；中市府表示，今晚長達36分鐘的焰火秀，且有台灣首見無人機搭載焰火展演。

觀旅局表示，昨晚共吸引14萬民眾到場，無人機群飛展演，排出湖心亭、珍奶、棒球、薩克斯風、石虎家族、愛琴橋及我愛TAICHUNG等，多種代表台中市景觀特色及特產圖型，現場民眾紛紛拿起手機捕捉這美好一刻，沈浸這魅力四射的饗宴中。

觀旅局長陳美秀提到，台中睽違9年再迎雙十國慶焰火，帶動連假4天的台中市觀光旅館、大型旅館、西屯區周邊旅館訂房幾乎全滿，一房難求，逢甲商圈也見人群湧現，可見遊客對國慶焰火期待。

陳美秀說，明晚8時將施放長達36分鐘、近3萬發焰火彈的焰火秀，搭配全國首創爵士風格配樂，以及台灣首見的無人機搭載焰火展演，請大家拭目以待。

為因應國慶焰火人潮，交通局也加強疏運，在捷運市府站、松竹站與洲際棒球場、水湳轉運中心旁，設置4條接駁車路線，往會場方向下午4時至晚間8時發車，離開會場時間則是晚間8時30分至10時30分，中捷也加密捷運班次，活動尖峰約6分鐘一班車，民眾可搭大眾運輸工具免找車位，輕鬆賞焰火。

國慶焰火施放期間禁止暫停路段。圖／中市府提供
國慶焰火施放期間禁止暫停路段。圖／中市府提供
中市府規畫國慶焰火散場時疏散路線。圖／中市府提供
中市府規畫國慶焰火散場時疏散路線。圖／中市府提供
國慶焰火今晚台中中央公園登場，中市府舉行兩天系列活動，帶動四天連假商機。圖／中市府提供
國慶焰火今晚台中中央公園登場，中市府舉行兩天系列活動，帶動四天連假商機。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，馬來西亞藝人黃明志登台熱力演出。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，馬來西亞藝人黃明志登台熱力演出。圖／中市府提供
中市府規畫，欲欣賞國慶焰火的民眾，行人可透過建議路線到會場。圖／中市府提供
中市府規畫，欲欣賞國慶焰火的民眾，行人可透過建議路線到會場。圖／中市府提供
中市府規畫國慶焰火期間，周邊替代道路。圖／中市府提供
中市府規畫國慶焰火期間，周邊替代道路。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中薩克斯風。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中薩克斯風。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中公園湖心亭。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，此為台中公園湖心亭。圖／中市府提供
中市府規畫，欲欣賞國慶焰火的民眾，可搭乘公共運輸到現場。圖／中市府提供
中市府規畫，欲欣賞國慶焰火的民眾，可搭乘公共運輸到現場。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，超大杯珍奶也引起現場民眾驚艷。圖／中市府提供
國慶焰火在台中，昨晚舉行暖身活動「魅力台中之夜」，由無人機展演出台中特色圖形，超大杯珍奶也引起現場民眾驚艷。圖／中市府提供

國慶焰火 台中市 捷運

延伸閱讀

中央公園今晚國慶焰火 逢甲商圈估超過7萬人次湧入

中央公園今晚放國慶焰火 中警：不會像9年前台中港大風吹亂髮

國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

國慶焰火在台中！盧秀燕曝33年前播報照「增AI動畫+配音」 網友超驚喜

相關新聞

連假瘋出國 中部景點遊客量下滑

國慶連假今天收假，中部各景點呈現兩樣情，熱門時段住宿率上看9成，但業者發現，整體遊客量下滑，武陵農場單日平均1200人，...

為國慶焰火在台中暖身 無人機排「超萌石虎」民眾驚豔

國慶焰火今晚在台中中央公園登場，中市府舉行兩天系列活動，昨由「魅力台中之夜」熱鬧開場，找來知名藝人黃明志等表演團體，更有...

彰化登革熱疫情升高 八卦山天空步道出現首例群聚

彰化縣登革熱疫情升高，彰化市八卦山天空步道一帶，出現全縣第9及第10例本土登革熱個案，為同一家族，且無外縣市旅遊史，是彰...

國慶連假加班查估颱風農損 彰化沿海兩鄉要求全品項災害救助

中颱小犬過境彰化縣有風無雨，沿海鄉鎮農作物被含有鹽分的強勁鹹風吹過，國慶連假芳苑鄉公所農業課沒放假，連日查估農損已逾1千...

中央公園今晚國慶焰火 逢甲商圈估超過7萬人次湧入

國慶焰火今晚將於台中中央公園盛大綻放，此次焰火將結合無人機展演、光雕水舞，並搭配全台首創爵士配樂，將施放3萬發焰火彈，全...

豐原登山慶雙十 500多人揮舞小國旗合力張開大國旗

立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊今天國慶日，號召500多人到豐原北坑登山步道健行，發送小國旗、國旗紋身貼紙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。