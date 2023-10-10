彰化登革熱疫情升高 八卦山天空步道出現首例群聚
彰化縣登革熱疫情升高，彰化市八卦山天空步道一帶，出現全縣第9及第10例本土登革熱個案，為同一家族，且無外縣市旅遊史，是彰化縣首例本土登革熱群聚事件，彰化縣環保局從明天起將實施兩波噴藥，也呼籲周邊場域暫停活動，並加強清除積水容器，以降低疫情升高的可能。
彰化縣衛生局表示，彰化縣之前的8個登革熱病例，都是有外縣市旅遊史，但10月7日接獲醫院通報，確診本縣第9例及第10例本土登革熱個案，是同住在北彰化的家庭，經衛生局清查，除了八卦山活動史外，近期無流行地區旅遊史，是彰化縣首例本土登革熱群聚事件。
衛生局表示，在獲醫院通報的第一時間，立刻啟動疫情調查及孳生源清除工作，並協調環保局及公所清潔隊進行化學防治噴藥，第一波噴藥10月11日到12日，第二波噴藥為10月16日到17日，針對八卦山大佛風景區主要景點天空步道，包含下方區域八卦山棒球場、成功營區、彰化藝術高中、國立彰化生活美學館、台語文創意園區等周邊景點，噴藥期間該場域暫停活動。
衛生局表示，到今天為止，彰化縣已累計10例本土登革熱個案，呼籲相關區域民眾做好防蚊措施，例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等，從登革熱流行地區返回後，也請自我健康監測14天，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。
衛生局呼籲民眾定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，更應落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可處30萬元罰鍰。
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