國慶連假加班查估颱風農損 彰化沿海兩鄉要求全品項災害救助

中颱小犬過境彰化縣有風無雨，沿海鄉鎮農作物被含有鹽分的強勁鹹風吹過，國慶連假芳苑鄉公所農業課沒放假，連日查估農損已逾1千公頃，相鄰的大城鄉也損失慘重，初估農損已逾1千公頃，兩鄉公所同聲要求這次風災全品項救助，並以鄉鎮為單位計算受災面積。

芳苑鄉長林保玲今天表示，小犬颱風的鹹風足足吹4至5天，芳苑鄉不但大停電，沒雨水沖洗鹹風帶來的鹽分，農作物葉片枯黃，植株枯萎，國慶連假她和農業課人員分頭到鄉內各地查看農損，放眼望去無不焦黃，初估受損面積破千公頃。

天然農業災害救助辦法規定，雨災可以全品項補助，風災部分品項補助，林保玲認為不合常理。她說，農水路設計不同，排水良好的雨災較輕，排水不良的雨災較重，風災不分農作物品項，有吹到就受損，損失程度比雨災嚴重。

林保玲又說，天然農業災害救助辦法規定，單一品項受損面積超過該縣同一品項種植總面積的20%，才達到發給救助金門檻，眾所皆知小犬颱風造成沿海鄉鎮農作物和電力嚴重受損，彰化平原和八卦山沿線鄉鎮損失輕微，把芳苑鄉農作物受損面積併入全縣受損總面積換算實際損失面積未免不合理。

大城鄉長陳玉照也說，小犬颱風鹹風吹過大城鄉各種農作物都受損，光是地瓜就近800公頃葉子枯黃，整株植物枯萎，加上別種農作物，截至目前初估上千公頃面積受害，中央應考慮各鄉鎮市的天然環境特殊性，調整查估救助標準，用大城鄉種植的品項和面積換算大城鄉受損程度才公平。