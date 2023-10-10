中央公園今晚國慶焰火 逢甲商圈估超過7萬人次湧入

國慶焰火今晚將於台中中央公園盛大綻放，此次焰火將結合無人機展演、光雕水舞，並搭配全台首創爵士配樂，將施放3萬發焰火彈，全長共36分鐘焰火秀。逢甲商店街管委會表示，逢甲商圈昨晚人潮至少增加3萬人次，今晚焰火施放，人潮勢必再增加，預估超過7萬人次。

國慶焰火在台中活動兩天，昨晚在中央公園已有表演打頭陣，多組藝文團隊及藝人輪番演出、獻唱，還有無人機群飛展演，昨晚湧入不少觀看人潮，周邊逢甲商圈也是人潮滿滿，尤其文華路被擠得水洩不通，餐飲業生意翻倍成長。

星享道酒店集團旗下3間飯店位於逢甲商圈，共450間房，國慶日連假前3天都滿房，今晚也有8成滿。飯店公關表示，昨晚逢甲商圈人潮較假日多3成，飯店餐廳也多備料2成，以備不時之需。

逢甲商店街管委會主委王朝藝表示，活動是最好聚集人潮的方式，國慶4天連假加上國慶焰火，發揮加乘效果。逢甲商圈以往假日平均人潮約2、3萬人次，昨晚人潮至少增加3萬人次，今晚國慶焰火施放，人潮勢必再增加，人潮將再增加5萬人次以上；餐飲業生意翻倍成長，其他店家業績也提升3成。