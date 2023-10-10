中央公園今晚放國慶焰火 中警：不會像9年前台中港大風吹亂髮
國慶焰火睽違9年又回台中，今晚在台中市中央公園施放，台中一名男警臉書今天出現9年前他在台中港執行國慶焰火交通疏導勤務心得畫面，9年前的今天，他臉書寫著「中午站到現在，台中港風大到把我的頭髮都吹亂了」，這名男警今天在臉書說，還好今晚不是在台中港，他的頭髮不會被風吹亂了。
今年國慶焰火施放地點原規劃在台中梧棲漁港，後因附近有中油油槽、石化廠，地方質疑安全性，國慶籌備委員會另行評估可能替代地點，最後選定台中市中央公園。
國慶焰火9年前在台中港施放，今年重回台中，台中許多員警對當年國慶焰火施放情形記憶猶新，一名男警說，當天很早派勤站路口，到崗後不能再離開，一站好幾小時，當天台中港風強，他在路口指揮交通，無法靠近一點觀賞焰火，事後聽同事說，因為風大，焰火打上高空後，原本的圖案無法完全打開，空中煙霧多，不精彩。
一名男警今天臉書出現9年前的畫面，他當時臉書寫「中午站到現在，台中港風大到把我的頭髮都吹亂了，有誰可以支援一下髮膠給我用嗎？」他9年前臉書畫面，引起許多員警回憶，紛紛留言。
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