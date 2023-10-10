電撈破3萬尾 日月潭魚虎球爆發 大小年規律待驗證

日月潭遭魚虎入侵，夏季為繁殖期，但今年「魚虎球」反常在入秋後大爆發，國慶連假前又電撈逾3千尾，總撈捕量突破3萬尾，相當於去年總量2倍，直逼前年3.4萬尾。地方認為，魚群驟減後，隔年數量會爆發；縣府表示，仍待觀察驗證。

南投縣農業處指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭放生日月潭，每年7月繁殖高峰期，幼魚會集結成「魚球」出動獵食；縣府與清大團隊、海漁基金會、當地漁會等合作，自2020年起電撈魚虎球，監測魚虎族群狀況。

撈捕團隊發現，2020年首度電撈移除8千尾，2021年捕獲3.4萬尾創新高，去年電撈量大減僅1.6萬尾；今年直至9月中旬僅電撈1.3萬尾，沒想到疑似母魚虎二次抱卵或繁殖期延後，入秋後大爆發。

農業處表示，9月中下旬後又電撈到最小僅2公分、有成體護幼的魚球，中秋節前一舉電撈到6323尾，刷新今年單日紀錄，今年總撈捕量突破2.6萬尾；國慶連假前也分別電撈捕獲1107、1934尾。

今年迄今撈捕量跨過3萬大關，逼近去年總量的2倍，也接近前年3.4萬尾；歷年魚虎球捕獲量呈現當年度驟減、隔年暴增的規律狀態，漁民認為驗證「大小年」的生態習性。

農業處表示，魚虎撈捕呈現驟減、爆發的隔年現象，是否代表「大小年」的規律狀態？仍待觀察驗證；入秋後若魚虎球持續繁衍，仍會全力電撈防治，並持續監測，盼能抑制魚虎族群數。