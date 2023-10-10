連假瘋出國 中部景點遊客量下滑

國慶連假今天收假，中部各景點呈現兩樣情，熱門時段住宿率上看9成，但業者發現，整體遊客量下滑，武陵農場單日平均1200人，未達以往連假單日2千人盛況；彰化多處景點單日遊客減半。業者預估，疫情後國人瘋出國，加上經濟不景氣，都衝擊國旅市場。

連假期間，南投天氣晴朗，溪頭、日月潭都出現車潮，停車場爆滿，周邊道路塞車，警方更啟動分流管制。溪頭園區統計，停車場中午前就客滿，每天入園超過8千人，與中秋連假差不多。日月潭遊艇業者說，國慶連假比中秋節人潮多2成，尤其連假第2、3天遊客多；民宿業者說，連假前2天住宿率有7成。

苗栗南庄、大湖、三義等風景區人潮多，尤其勝興火車站遊客爆量，經營鐵道自行車的業者直呼，連假所賜，出現遊客潮，周邊國一三義交流道一度大塞車。

新竹縣交通旅遊處表示，連假期間訂房率破7成，部分達9成，目前正值新埔曬柿餅，許多遊客原本想來，但天空不作美，營業額比去年掉3成。

武陵農場連假前3天住宿率9成，平均單日湧入1200名遊客，比平時假日8、900人多3成，但場方說，與以往連假單日平均2千遊客相比，仍未恢復往日水準。

彰化社頭的「清水那方」露營區連假客滿，園區經理張瑜珍說，帳篷住宿雖滿房，但一日遊旅客減半；以往非假日有4、5成訂房，現在不到1成，主要受海外旅遊衝擊。

南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇說，中秋節南投整體住宿率4成，國慶連假回升到7成，各景點有人潮，但不會塞車，國人不能出國憋太久，現在難免瘋出國影響國旅，應會逐漸回穩。

彰化縣田尾農業休閒協會前理事長巫鴻澤說，國慶連假人潮不如預期，許多景點遊客比往年人少，因為整體消費力減弱，影響外出消費意願，高消費者出國玩，中等收入的改去免費或省錢的景點，衝擊國旅市場。

飯店業者胡智鈞說，國旅漲幅約2成，主要是人力、食材、水電等都漲，短期內難下降；最近連假國人瘋出國，未碰上國外假期，否則暑假、過年出國一樣很貴。