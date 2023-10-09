國慶來點特別的 彰化田中首度辦露營夜宿 明天一起升旗健行

慶祝國慶來點特別的!彰化縣田中鎮公所今晚在東和國小舉辦夜宿露營活動，明天國慶日一早，民眾再一起健行和參加升旗典禮，看鸚鵡放飛表演、欣賞田中稻田美景，用活力的一天來迎接國慶日。

田中鎮長蕭淑芬表示，公所今年首次以露營夜宿方式慶祝國慶，明天要和大家一起迎接國慶日的朝陽，今年安排50座帳篷，一開放報名就立即秒殺額滿，還有來自新北、高雄等外縣市民眾來參加，今晚民眾攜家帶眷來八卦山下的東和國小夜宿，晚上有營火晚會，大家一起看星星體驗露營樂趣。

明天一早7點會在東和國小舉行升旗典禮，大家一起做早操和健行，還有鸚鵡放飛表演，田中是米倉，民眾也可來觀賞田野美景，社區的風車大道還有手工製的七彩大型立體風車及懷舊穀倉，大家可以來拍美照。