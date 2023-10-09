影／國慶連假 台中漁民再度海上抗議爭取漁場權益

國慶連假，台中市漁船及漁民互助協會及台中市漁民發展協會再度發起抗議活動，昨天先發動59艘漁船懸掛「還我漁場」等布條，集結台中港錨泊區進行海上抗爭，今天分別在漁船上及梧棲漁港區岸上懸掛抗議布條；台中港務分公司建議漁民可依先前拜會協商的建議方式辦理，共同找出可行方案。

漁民表示，台中港建港及港區範圍擴大，造成原漁場大幅限縮，沿近海漁業生態飽受衝擊，嚴重影響漁民捕撈及生存權。

今年8月25日發動124艘漁船集結台中港錨泊區進行海上抗爭，9月14日發動400多名漁民到航港局中部航務中心與台中港務公司拉布條抗議，表達台中港建、擴港未合理補償漁民損失訴求。

昨天再度發動59艘漁船約165人，懸掛國旗及「還我漁場」、「欺壓漁民五十年」、「漠視漁民」、「不顧漁民生計」、「莫把漁民當愚民」、「還我傳統漁場漁業經營權」等標語布條抗議，集結台中港錨泊區進行海上抗爭，要攔下液化天然氣船進港，港務公司請其提早進港，漁民撲空。

漁民今天在漁船上及梧棲漁港區岸上懸掛抗議布條，爭取權益。漁民抨擊說，如抗議無法獲得滿意答覆，將擇期再出航抗議。

台中市漁民發展協會理事長陳金標指出，台中港近海原本漁場廣闊關、漁獲碩，港務公司近年來不斷圍海造地，漁民賴以生存的漁場範圍就等比的減少。尤其從30年前開始，港區許多廠房增設化學儲槽等，汙染海域及漁場，影響漁民權益。

台中區漁會總幹事趙朝森說，台中港民國62年建港，分三期陸續展開闢建航道、碼頭、工業港區、火力發電廠、海堤等工程，迄今仍繼續施工中；台中港闢建及港區的劃界、船舶航行等，漁民原有作業漁場不斷被限縮，機漁船停泊區數次被迫遷移，漁業資源減少，漁民權益受損。