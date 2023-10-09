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員林藤山步道連假好去處 搭幸福巴士還免費

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
持有員林幸福卡民眾假日可免費搭幸福巴士到藤山步道、員林運動公園、百果山遊憩區等景點。資料照／記者林宛諭攝影
持有員林幸福卡民眾假日可免費搭幸福巴士到藤山步道、員林運動公園、百果山遊憩區等景點。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣員林市公所去年啟動幸福巴士，假日因搭免費巴士也可到藤山步道等景點，搭乘率有七、八成，先前平日搭乘率僅二、三成，在調整路線後，已能有近五成搭乘率，國慶連假不少民眾到藤山步道健身，員林市長游振雄也提醒市民可多利用免費幸福巴士。

彰化縣府推出「卦山大縱走，彰化兜兜圈」步道健行活動，10月7日至11月30日在全縣規劃「卦山大縱走」8條登山步道活動，包括彰化市八卦山天空步道、桃源里森林步道、花壇鄉大嶺巷步道、芬園鄉挑水古道芬園挑水古道、員林市藤山步道、社頭鄉中央嶺及十八彎古道、田中鎮森林公園步道、二水鄉坑內坑步道等，不少民眾利用連假去健行運動。

游振雄說，藤山步道還有假日市集，假日運動人潮很多，不過發現此次國慶連假的人潮似乎沒有平常假日多，可能是不少市民都往外縣市去旅遊，藤山步道休閒人潮反而沒有預期多，但這樣不會塞車，更值得民眾就近來休閒健走。

游振雄也提醒民眾，市民也可多利用免費幸福巴士，目前幸福巴士分為平日線和假日線，假日線還有開到藤山步道、員林運動公園、百果山遊憩區、寵物公園、圓林園生態公園等。

員林市公所農經課長黃吉城說，市民只要向公所申辦幸福卡，就能免費搭乘幸福巴士，幸福巴士假日一天開出6班次，從今年4月起調整新路線及班次營運後，截至9月底已有逾7500人次搭乘。

員林市藤山步道還有假日市集可逛。資料照／員林市公所提供
員林市藤山步道還有假日市集可逛。資料照／員林市公所提供
員林市藤山步道是南彰熱門休閒景點。圖／舒康樂活運動協會提供
員林市藤山步道是南彰熱門休閒景點。圖／舒康樂活運動協會提供

巴士 員林

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