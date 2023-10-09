國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

國慶焰火明晚將於台中中央公園盛大登場，此次將結合爵士風格配樂，加上無人機搭載煙火表演，中市府規畫於主舞台、民眾主觀賞區，預估可容留約15萬人，另有16處自由觀賞區；交通局在今明兩日，提供「2+2」免費接駁路線，另捷運每6分鐘一班，民眾可免找車位，輕鬆賞焰火。

國慶焰火睽違9年回到台中舉辦，晚間8時將在中央公園盛大綻放，此次焰火將結合無人機展演、光雕水舞，並搭配全台首創爵士配樂，將施放3萬發焰火彈，全長共36分鐘焰火秀。

另此次焰火活動連兩天舉行，市府規畫今晚「魅力臺中之夜」、及國慶當晚「璀璨國慶之夜」，透過知名藝人、一系列藝文、無人機表演，歡慶國慶；並透過此次焰火，市府看準商機，全力推動城市觀光。

市府此次規畫共15處主場外的「絕佳觀賞點」，如較近活動會場的中央公園停機坪一帶、水湳水資源回收中心（含喜鵲橋、大河福德祠廣場）、創研22、26停車場、逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路，及北屯區敦化公園、老樹公園、新平公園等8處，都可近距離觀賞震撼煙火，臨場感十足。

位於西屯區的文修公園（漢翔路與烈美街口）則是就近欣賞的次佳選擇；都會公園景觀平台、大雅區九天民俗技藝團廣場、12公里外的白陽山聖地、13公里外的望高寮夜景公園、19公里外的后里區麗寶樂園，以及21公里外的豐原區丘逢甲紀念公園等6處，除絕美夜景外，還可遠眺璀璨焰火，將請區公所維護環境與夜間安全，分散觀賞人流，提升欣賞品質。

觀旅局提到，「112國慶焰火在臺中」規畫兩天活動，除在中央球場及漢翔公司南草皮設置主觀賞區外，亦規畫15處鄰近建議觀賞點，預估吸引至少50萬人潮，創造超過11億5800萬元的觀光產值。

交通局10月9、10日兩天提供「2+2」免費接駁路線，在台鐵松竹、高鐵市府、水湳與洲際4條免費接駁路線，往會場首班車從下午4點至晚間8點；離開會場時間自晚間8點半至10點半，客滿就開。