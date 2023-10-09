快訊

長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

上士班長播A片給女兵看又開黃腔 不滿遭撤職打官司因「這點」逆轉勝訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿業受國外旅遊衝擊 彰化清水那方將在旅展提供超優惠價

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，提供豪華露營帳棚住宿。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，提供豪華露營帳棚住宿。記者林宛諭／攝影

中秋連假緊接國慶連假，但不少旅宿觀光業都覺得遊客數銳減，解封後大家都跑國外玩了，彰化縣清水那方業者說雖連假露營帳棚住宿還可滿房，但一日遊客人減半，他們最近也要參加旅展，再以優惠價促銷；社頭鄉樂活織襪博物館業者說，現在連假客人比一般假日還少，遊覽車客人更少。

彰化縣社頭鄉「清水那方」經理張瑜珍說，解封後許多民眾選擇到國外旅遊，國內旅宿業明顯感受到業績大受影響，在他們努力端出促銷方案，雖連假和假日都還能保持客滿，但以往非假日也能有4、5成訂房，現在不到一成訂房。

張瑜珍說，以前假日要訂房至少都得三周以前訂才訂得到，但最近很多客人都是一周前、甚至臨時訂房，原因可能是客人覺得現在選擇性高、假日也不難訂，才不提早訂房。

國內旅宿業明顯感受到國外旅遊的衝擊，張瑜珍說，以往都還接得到新加坡和馬來西亞等觀光客，但最近也都沒了，國人喜歡到國外旅遊，外國觀光客來台卻減少，而且現在旅行形態也改變，許多民眾不跟旅行團，喜歡自己上網找住宿自由行。

張瑜珍說，他們除了經營彰化「清水那方」的OT案，也經營台中大安豪華露營「向海那漾」，為了提升非假日住宿率，10 月 13 到 16 日將到台中國際展覽館參加台中國際旅展，將推出比自助露營還便宜的住宿特惠價，豪華露營帳2.4折，4人同行3800元起，園區內也營造日式風，提供住宿遊客浴衣拍庭園美照，還有一日遊野餐行程。

社頭鄉樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳說，幾年前開始每逢連假國道1號埔鹽系統交流道實施入口匝道管制，造成遊客到南彰旅遊不方便，遊覽車的團客因此大減，現在連假的營業額比一般假日還差，他們很希望縮短連假埔鹽系統交流道的封閉時間，對於南彰觀光工廠、南彰景點都能增加連假的團客來客數。

彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，提供豪華露營帳棚住宿。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，提供豪華露營帳棚住宿。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，園區內有溫泉泡腳池。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣社頭鄉「清水那方」露營區是中部最大合法溫泉露營區，園區內有溫泉泡腳池。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣「清水那方」也提供日式充氣裝，讓遊客可以做趣味體驗。圖／清水那方提供
彰化縣「清水那方」也提供日式充氣裝，讓遊客可以做趣味體驗。圖／清水那方提供
彰化縣社頭鄉「清水那方」也安排日本舞等表演，讓住宿客體驗多元休閒。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉「清水那方」也安排日本舞等表演，讓住宿客體驗多元休閒。記者林宛諭／攝影

延伸閱讀

彰化百歲人瑞身體硬朗習慣下田 都愛吃地瓜葉

彰化明延和公園慶國慶 國旗氣球牆供拍照、音樂啦啦隊歡慶

傑哥不要！《獵人》動畫馬拉松直播連假夯 小傑「登大人」吸2萬人同觀

國慶連假返鄉車潮下午現 國道5號、蘇花路廊塞至深夜

相關新聞

國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

國慶焰火明晚將於台中中央公園盛大登場，此次將結合爵士風格配樂，加上無人機搭載煙火表演，中市府規畫於主舞台、民眾主觀賞區，...

旅宿業受國外旅遊衝擊 彰化清水那方將在旅展提供超優惠價

中秋連假緊接國慶連假，但不少旅宿觀光業都覺得遊客數銳減，解封後大家都跑國外玩了，彰化縣清水那方業者說雖連假露營帳棚住宿還...

彰化百歲人瑞身體硬朗習慣下田 都愛吃地瓜葉

101歲黃許愛粧、100歲鄭蔡禮、100歲王秋榮都是彰化的百歲人瑞，三人都是務農人家，現在身體都健康活動自如，鄭蔡禮阿嬤...

彰化明延和公園慶國慶 國旗氣球牆供拍照、音樂啦啦隊歡慶

明天國慶日，彰化縣政府將在彰化市延和公園舉辦升旗典禮，活動全場將圍繞國旗元素的布置供民眾拍照留念，三處拍照點分別為國旗氣...

國慶焰火明登場 中市加強查停車場 防停車費被「揩油」

國慶焰火明晚將於台中中央公園登場，預期將有許多民眾到場，中市府稽查會場周邊停車場，防止停車業者未依規收費，趁機哄抬價格。...

小犬過境彰化農損第二多 研判這一原因11日申報破億

中央農業災情報告小犬颱風造成農損，彰化縣以7105萬元位居第二，全體農作物以花生最為嚴重，其次是硬質玉米、甘藷，縣政府和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。