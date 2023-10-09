旅宿業受國外旅遊衝擊 彰化清水那方將在旅展提供超優惠價

中秋連假緊接國慶連假，但不少旅宿觀光業都覺得遊客數銳減，解封後大家都跑國外玩了，彰化縣清水那方業者說雖連假露營帳棚住宿還可滿房，但一日遊客人減半，他們最近也要參加旅展，再以優惠價促銷；社頭鄉樂活織襪博物館業者說，現在連假客人比一般假日還少，遊覽車客人更少。

彰化縣社頭鄉「清水那方」經理張瑜珍說，解封後許多民眾選擇到國外旅遊，國內旅宿業明顯感受到業績大受影響，在他們努力端出促銷方案，雖連假和假日都還能保持客滿，但以往非假日也能有4、5成訂房，現在不到一成訂房。

張瑜珍說，以前假日要訂房至少都得三周以前訂才訂得到，但最近很多客人都是一周前、甚至臨時訂房，原因可能是客人覺得現在選擇性高、假日也不難訂，才不提早訂房。

國內旅宿業明顯感受到國外旅遊的衝擊，張瑜珍說，以往都還接得到新加坡和馬來西亞等觀光客，但最近也都沒了，國人喜歡到國外旅遊，外國觀光客來台卻減少，而且現在旅行形態也改變，許多民眾不跟旅行團，喜歡自己上網找住宿自由行。

張瑜珍說，他們除了經營彰化「清水那方」的OT案，也經營台中大安豪華露營「向海那漾」，為了提升非假日住宿率，10 月 13 到 16 日將到台中國際展覽館參加台中國際旅展，將推出比自助露營還便宜的住宿特惠價，豪華露營帳2.4折，4人同行3800元起，園區內也營造日式風，提供住宿遊客浴衣拍庭園美照，還有一日遊野餐行程。