彰化百歲人瑞身體硬朗習慣下田 都愛吃地瓜葉
101歲黃許愛粧、100歲鄭蔡禮、100歲王秋榮都是彰化的百歲人瑞，三人都是務農人家，現在身體都健康活動自如，鄭蔡禮阿嬤和王秋榮阿公都至今喜歡吃自己種的菜，時常吃地瓜葉。
彰化縣長王惠美今天前往祝賀百歲人瑞，也致贈人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片0.5錢及2錢、敬老狀及禮品表達對於人瑞敬重關懷之意。
王惠美說，重陽佳節將至，彰化縣有256位百歲人瑞，彰化縣內最高歲的是111歲，今天擺訪居住福興鄉的人瑞101歲的黃許愛粧，育有5子3女，如今枝葉茂盛、子孫滿堂，兒孫都非常有成就，有醫生、醫檢師、護士，黃許愛粧年輕時與丈夫一起務農，70歲退休後就跟先生一同遊山玩水。黃許愛粧看到縣長看她笑著說：「囉拉(謝謝)」，
百歲人瑞鄭蔡禮則與丈夫一起務農，是傳統的家庭主婦，有空時到田裡忙，自己種番薯，幾乎天天吃地瓜葉和番薯籤配飯。她總是很早起，早起會坐在長廊，吃完早飯後，就在庭院散步，育有4男3女，也成家立業，兒女也時常從各地回來探望。今天鄭蔡禮看到王縣長說了一段笑話讓大家都跟著笑哈哈，展現活潑的一面。
鹿港鎮的百歲人瑞王秋榮有7名子女，其中一個兒子就是里長，他現在還會每天都會自行騎著摩托車去種田，動動筋骨，且自己種菜自己食用，王秋榮說，他每天都會自行騎著摩托車去種田，最喜歡自己種的菜，尤其是地瓜葉，每天都很自在開心。
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