國慶焰火明登場 中市加強查停車場 防停車費被「揩油」

國慶焰火明晚將於台中中央公園登場，預期將有許多民眾到場，中市府稽查會場周邊停車場，防止停車業者未依規收費，趁機哄抬價格。交通局表示，8日稽查周邊14家業者，收費費率均符合核備費率，並發函各業者，切勿趁機漲價，若發現將依規開罰。

交通局長葉昭甫表示，今年國慶連假長達4天，且10月9日、10日「112年 國慶焰火在台中」，活動場地首度移師水湳中央公園，交通局將於連假期間，派員加強稽查周邊停車場，避免業者心存僥倖，藉機哄抬價格，保障民眾權益。

中市停管處表示，如業者未依停車場登記證核定費率收費，將依法處罰3千元至1.5萬元罰鍰，呼籲業者勿心存僥倖，如未改善，得連續處罰並廢止停車場登記證。

停管處提到，國慶連假已預先安排同仁，於8日、10日出勤稽查停車場業者，昨共先稽查周邊14家業者，收費費率均符合核備費率。

停管處說，已正式通知各業者，於連假期間須依核定費率收費，切勿任意哄抬停車費率，收費標準應清楚公告於入口明顯處，避免標示不清影響民眾權益，衍生爭議。