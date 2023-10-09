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亞運台中輕艇、橋藝好手凱旋歸國 台中選手已摘5金榮耀

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
廣州亞運橋藝摘金、台中之光吳資麟表現優異。圖／中市府提供
廣州亞運橋藝摘金、台中之光吳資麟表現優異。圖／中市府提供

「台灣首位」亞運輕艇K1金牌女將張筑涵、男子輕艇K1銅牌吳少璿、女將陳瑋涵、橋藝金牌吳資麟昨晚歸國，4人都出身台中。中市運動局李昱叡表示，台中籍選手已累積5金5銀2銅，表現優異，昨特別與粉絲一起開心接機，讓返鄉國手感受台中家鄉熱情。

李昱叡說，台灣輕艇代表隊在此屆亞運表現相當傑出，包括輕艇女將張筑涵，是首位代表我國參加東京奧運的優秀運動員，在今年亞運表現更為出色，她謹慎因應每道關卡，以0.71秒之差力壓地主隊，拿下中華隊歷史首金，也再創她個人連三屆亞運奪牌的輝煌紀錄。

另勇奪全國運動會金牌的優秀好手吳少璿，也在輕艇激流標竿男子K1決賽，以堅強的韌性，成功用97.12秒佳績摘下銅牌，比賽結束他看著時間，興奮高吼、振臂為自己吶喊喝采，令人為之振奮。

橋藝混合團體組吳資麟則榮獲他在亞運的個人首金，表現相當優異。輕艇女將陳瑋涵則已連續三屆在亞運中，成功進入決賽挑戰金牌，今年以總秒數176.54秒排名第5，表現優異。

李昱叡說，亞運台中選手陸續凱旋歸國，這已是他第4度前往桃園機場接機，看到台中子弟兵載譽歸來，備感欣慰，歡迎台中的孩子回家。期許即將登場的全運會能再度展現「台中隊」的氣勢，繼續超越自我、摘金奪冠。

台中之光輕艇名將張筑涵（左1）、吳少璿（左2）、陳瑋涵（右1）亞運成績優異，輕艇教練馬健銘（右2）指導與支持。圖／中市府提供
台中之光輕艇名將張筑涵（左1）、吳少璿（左2）、陳瑋涵（右1）亞運成績優異，輕艇教練馬健銘（右2）指導與支持。圖／中市府提供

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