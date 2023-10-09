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小犬過境彰化農損第二多 研判這一原因11日申報破億

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉落花生被小犬颱風的焚風吹過，葉片乾枯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉落花生被小犬颱風的焚風吹過，葉片乾枯。記者簡慧珍／攝影

中央農業災情報告小犬颱風造成農損，彰化縣以7105萬元位居第二，全體農作物以花生最為嚴重，其次是硬質玉米、甘藷，縣政府和鄉鎮市公所研判連假日農民多未申報，預估11日上班的實際災損可能倍增。

截至昨（8日）下午通報，小犬颱風造成全台農損達3億4425萬元，雲林縣2億3272萬損失最為慘重，彰化縣7105萬元居次，台中市損失1035萬元排名第三。彰化縣政府表示，小犬颱風過後是國慶連假，通報數量不精準，相信11日上班後查估和受理申報農損，通報的損失數量肯定翻倍。

根據中央農業災情報告，整體損害程度24%，換算無收穫面以落花生較嚴重，約4544公頃，全台損失金額1億7761萬元，其餘為硬質玉米、甘藷、牧草、食用玉米、蔥、芋、香蕉，受損情形主要是葉面枯黄、葉面破損、倒伏、折枝、落果、浸水、落花。

彰化縣長王惠美7日到芳苑鄉勘災時，很多農民還不知如何申報災損，因此彰化縣農損通報7日和8日持續受理農損通報，僅增加112萬元。今天國慶連假縣政府和基層公所沒人上班，但小犬颱風離去後西南氣流帶來降雨可能擴大災損程度和面積，農民仍要蒐整災時和災後的受損資料，11日向基層鄉鎮市公所申報農損。

小犬颱風 災損

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