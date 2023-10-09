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彰化9萬多戶停電昨晚全復電 王惠美：台電應研擬SOP加速修復

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美到竹塘拜訪停電受災鄉親，她呼籲台電應讓老百姓天天來電。圖／翻攝王惠美臉書
彰化縣長王惠美到竹塘拜訪停電受災鄉親，她呼籲台電應讓老百姓天天來電。圖／翻攝王惠美臉書

中颱小犬狂風無雨，強風夾帶大量鹽塵讓彰化地區從10月5日以來曾近9萬戶停電台電調派外縣市人力支援彰化，共動用1500多人次投入搶修，終於在昨天晚間9點全數復電，彰化縣長王惠美肯定台電辛勞，但也​呼籲台電，類似彰化這次因鹽害造成的停電事件，畢竟十分罕見，一定要找出事件原因，研擬SOP，以加快修復速度。

台電彰化區營業處表示，這次颱風就屬西部縣市彰化、雲林、嘉義3縣市是重災區，彰化大部分戶數停電時間不長，彰化因颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，沿海風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

彰化位在濁水溪旁，東北季風挾帶沙塵及鹽塵到西濱沿海地區，在有風無雨的颱風下受鹽塵影響使得高壓電洩漏嚴重，無法在第一時間完成主幹線全部送電成功，還有許樹枝壓到電線造成瞬間停電，台電人員移除樹枝後即復電；到了昨天停電戶多位於巷弄內、沿海或偏遠地區等線路末端零星用戶，昨晚在芳苑、二林最後的49戶搶修完成後，全縣全數復電，許多同仁連日工作曬得全身黑溜溜。

王惠美昨晚在臉書第一時間感謝台電同仁連日辛勞，她也指出，因線路無法即時修護，四天四夜的大停電，讓很多彰化鄉親在夏天沒有冷氣可吹，甚至家中冰箱中的食材腐化，更重要的是彰化是畜產農業大縣，養殖漁業、畜牧業或是農業都因停電而造成損失，希望台電要徹底找出原因，研擬預防措施，別再讓停電事件重演。

中颱小犬狂風無雨，強風夾帶大量鹽塵讓彰化地區從10月5日以來曾近9萬戶停電，彰化共動用1500多人次投入搶修，終於在昨天晚間9點全數復電。圖／台電彰化區營業處提供
中颱小犬狂風無雨，強風夾帶大量鹽塵讓彰化地區從10月5日以來曾近9萬戶停電，彰化共動用1500多人次投入搶修，終於在昨天晚間9點全數復電。圖／台電彰化區營業處提供

停電 台電

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