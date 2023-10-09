中市新庄子、蔗廍地區都市計畫 19日2場地方座談會開跑

台中大肚、龍井區的「擬定台中市新庄子、蔗廍地區都市計畫」，總面積約587公頃，中市府自4日公告，6日起公開徵求意見30日，預計19日舉行龍井、大肚共2場座談會；都發局表示，此區人口、建物密集且成長快速，具短期發展需求，透過新訂、或擴大都市計畫，健全公共設施、加強地區交通動線。

都發局指出，目前坊間流傳此計畫區的土地使用配置，但目前仍為先期規畫、搜集意見階段，土地使用配置、開發方式等規畫內容，尚屬研擬階段，仍須待公告徵求意見結束，歸納各方建議研議後，辦理草案公開展覽時，才由市府辦理公告計畫書、圖草案，此案相關資訊仍應以市府對外公布內容為準。

都發局表示，預計於19日舉辦兩場座談會，選定龍井區新庄子活動心中地下1樓、大肚區慶順宮地下1樓活動空間，盼民眾踴躍參與，以利後續規畫內容，符合居民期待及地方未來發展需求。

都發局提醒，如欲了解此案，可至市府都發局或龍井區公所、大肚區公所及各里辦公處閱覽此案內容、索取公告徵求意見宣傳單，相關資訊也可於都發局網站查詢( https://www.ud.taichung.gov.tw/2466829/post )。