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日月潭魚虎球爆發電撈破3萬尾 赫見1規律待驗證

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今撈捕量已突破3萬尾。圖／民眾提供
日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今撈捕量已突破3萬尾。圖／民眾提供

日月潭遭魚虎入侵，夏季為繁殖期，但今年魚虎球反常在入秋後大爆發，國慶連假前又電撈逾3千尾，讓撈捕量突破3萬尾，幾乎是去年總量的2倍，更直逼前年的3.4萬尾，似乎也證明驟減後隔年爆發的規律習性，縣府則稱仍待觀察驗證。

農業處指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭人放生日月潭，每年7月進入繁殖高峰期，幼魚會集結成「魚球」出動獵食，為防止繁衍擴散，縣府為此與清大團隊、海漁基金會、當地漁會等合作，自2020年起電撈魚虎球，並監測魚虎族群狀況。

而2020年首度電撈魚虎球移除約8000尾，2021年捕獲3.4萬尾創新高，但去年電撈量卻大減僅約1.6萬尾；今年直至9月中旬僅電撈約1.3萬尾，原以為恐難突破去年數量，未料疑因母魚虎二次抱卵或繁殖期延後，魚虎球入秋後大爆發。

農業處表示，9月中下旬開始又陸續電撈到有最小僅約2公分，且有成體護幼的魚球，中秋節前的更一舉電撈達6323尾，刷新今年單日紀錄，也讓今年撈捕量突破2.6萬尾；而在國慶連假前再啟動2波電撈行動，分別捕獲1107、1934尾。

由於，上週的電撈魚虎球達3771尾，也讓撈捕量跨過3萬大關，目前的3萬719尾也逼近去年總量的2倍，更直逼前年的3.4萬尾；且因歷年魚虎球捕獲量呈現一年驟減、隔年爆增的規律狀態，令漁民認為似乎驗證「大小年」的生態習性。

對此，農業處表示，大自然裡的確會有今年驟減、隔年爆發的生態習性，但是否確定就是「大小年」的規律狀態仍待觀察驗證；針對入秋後仍還有魚虎球繁衍，仍會與相關合作單位全力電撈防治，並且持續監測，盼能有效壓制魚虎族群數。

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