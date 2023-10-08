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二林噪嗄那盃健力賽首度登場 網紅、醫師同場競技

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮舉辦「第一屆噪嗄那盃」健力單項硬舉公開賽，來自全國一百多位選手參賽。記者林宛諭／攝影
二林鎮舉辦「第一屆噪嗄那盃」健力單項硬舉公開賽，來自全國一百多位選手參賽。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮首度舉辦全國健力單項硬舉公開賽，今天在興華國小登場競技，邀請多位國手、知名網紅兆佑等人參賽，二林鎮長蔡詩傑表示，現今健身風氣盛行，選手們來參賽，也可順遊二林，吃在地的火龍果、苦蕎麥麵，樂見運動賽事結合觀光發展。

二林鎮東興里長王元裕的女兒王俞惠是健力選手，此次她與另一名健力選手余啓正發起在二林鎮舉辦「第一屆噪嗄那盃」健力單項硬舉公開賽，來自全國參賽者包括知名網紅兆佑、婦產科醫師烏恩慈、內分泌醫師蔡明劼及SBD菁英運動員林郁芹等約160人參賽。

王俞惠說，健力比賽是借助槓鈴鍛鍊肌肉的運動，以深蹲、臥推、硬舉等三項為主，其中深蹲是全身性鍛鍊的多關節動作，對肌肉協調能力極有助益。過去二林有高職學生參加全國性賽事打破全國紀錄，更有國手洪秀靜代表台灣打破世界硬舉紀錄。

王俞惠說，但健力比賽以往多在都會區舉辦，以致運動風氣的推廣有城鄉差距，近年來健身風氣愈來愈風行，健力對於肌力和核心肌群的訓練都幫助很大，很多健身教練甚至把健力訓練也用於銀髮族，訓練過的長輩比較不會肌無力、不會動不動就閃到，他們練健力的同好包括醫師、建築師等，許多人都從業餘練到成為選手，也希望結合健力運動與觀光，一起帶動地方休閒發展。

二林鎮長蔡詩傑也帶領二林鎮公所團隊與二林鎮體育會、農會等單位參與協辦此次比賽，並安排選手今晚賽後交流晚宴，端上在地美食與農產，讓選手們來場難忘的農村之旅，也可進行技術交流，推廣健力運動。

運動 醫師 健身

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