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停工飼料廠飄惡臭 環保局監控

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣大村鄉一家羽毛飼料廠遭勒令停工，環保局在工廠周邊架設監控設備。圖／環保局提供
彰化縣大村鄉一家羽毛飼料廠遭勒令停工，環保局在工廠周邊架設監控設備。圖／環保局提供

彰化縣大村鄉一家羽毛飼料廠長期飄散惡臭遭民眾檢舉，今年7月12日遭彰化縣環保局勒令停工，8月31日並已清除廠內產生惡臭的羽毛物料，但最近仍有民眾持續檢舉散發臭味。環保局表示，工廠周邊已架設監控設備，如發現持續違法操作，將移送彰化地檢署偵辦。

這家羽毛工廠位於大村鄉黃厝村，專門回收禽類羽毛加工製成肥料飼料，因長期排放異味汙染，讓大村鄉及員林市民苦不堪言，形容「像極可怕的屍臭味」，甚至影響正常生活作息，除多次檢舉、抗爭外，還到地檢署提告。

彰化縣環保局指出，針對這家羽毛飼料廠，環保局自2018年執行早鳥夜鶯稽查專案，並執行異味汙染物稽查檢測，另依工廠管理輔導法及空氣汙染防制法規定，函請主管機關經濟部工業局輔導改善汙染防制技術，但該廠仍未取得設置許可證，違法設置羽毛飼料設備。

環保局表示，2020年11月起到今年4月，查獲周界異味汙染物超標，除依違反空氣汙染防制法共裁罰421萬6千元外，因該廠一年內2次限期改善仍違反規定，遭認定情節重大，今年7月要求停工，業者須在8月31日前把羽毛清除完畢。

最近環保局持續接獲檢舉，附近村民指出，雖然工廠已停工並清除原物料，但臭味仍無法消除，且業者過去被稽查時，常利用假日或夜間公務員沒上班時偷偷排放，擔心業者會偷偷經營。

環保局表示，已在工廠周邊架設監視系統 24小時監控車輛進出狀況，若發現有違法操作情形，將移送地檢署偵辦。不過，迄今未檢測有持續違法經營情況。

飼料 空氣汙染

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