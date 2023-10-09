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台中垃圾車App 挨批不即時

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

中秋及國慶連假期間垃圾清運時間調整，但民眾反映，台中市環保局的「台中垃圾清運大車隊」App常無法即時更新垃圾車動態，還抱怨軟體設計不佳，市議員周永鴻說，民眾酸「追垃圾車像玩寶可夢，得靠運氣」，網路評論褒貶不一。環保局表示，將要求維護廠商解決，另不斷升級版本，增加更多便民功能。

2014年上線的「台中清運垃圾大車隊」App，目前下載人數近30萬，去年曾大改版。民眾透過行動裝置，就能查詢清運點資訊及垃圾車即時位置，還能設定，在垃圾車到達前3到5分鐘以鈴聲提醒。App另有預約大型垃圾清運時間、聯絡各區隊、最新消息等功能。

周永鴻指出，環保局去年還強調，原本追垃圾車像抓寶可夢，App有了推播功能後，民眾聽到通知音樂再從容下樓倒垃圾即可，但評論區裡，有民眾抱怨聽到通知音樂後衝下來也來不及，有時連垃圾車都沒看到，「還不如聽少女的祈禱」。

周永鴻接獲民眾陳情，App常無法顯示垃圾車即時動態很困擾，例如表定早上9時13分到達，卻9時就提早到，或9時半以後才到，App仍依然顯示在原定時間抵達，還有人提到App易閃退。周永鴻要求環保局應檢討車輛GPS是否準確且即時和App連動，杜絕類似狀況發生。

環保局表示，逢春節、連續假期、颱風後等垃圾量較多，垃圾、回收車無法在表定時間完成收運，路況也會影響到站時間，GPS訊號回傳也會有時間落差，將持續編修調整清運路線時間、優化系統，力求垃圾車到站時間準確。

垃圾車 周永鴻 寶可夢

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