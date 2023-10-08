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影／南投「千人午茶」雨中登場 傘花朵朵見彩虹

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會今邁入第2天，每年秒殺活動「千人午茶」也於今天下午登場，而今天午後雖飄起細雨，但民眾遊興不減，撐著傘就在中興大操場開心野餐，活動現場因此出現傘花朵朵景象，同時也出現彩虹，顯得更愜意有趣，畫面難得。

縣府指出，今年茶博會以「兔韻享茶」為主題，其中「千人茶會」、「千人午茶」、「千人封茶」、「千人擂茶」等堪稱4大經典活動，原定昨登場的千人茶會因場地濕濘延至15日，而今天下午南投飄起雨，但今天的千人午茶不受影響如期辦理。

而「千人午茶」是由信義鄉農會承辦，以信義鄉好茶及特色農特產品為主軸，將中興大操場營造成茶香與綠地環繞的野餐場地，吸引民眾到中興新村來場午茶野餐，每年開放都是秒殺報名，今年開放500組瞬間被搶光，因此加開至600組。

只不過，今天下午「千人午茶」才登場，現場就飄起細雨，但現場民眾風雨無阻，當場穿起雨衣、撐起雨傘，遊興不減的在雨中野餐，縣長許淑華也到場與民眾同樂，她也期許今年茶博會能突破90萬人，有效刺激縣內農特產及觀光產業經濟。

縣府則表示，過去「千人午茶」通常天氣都不錯，但今天氣候雖欠佳，不過正因為下雨，活動現場出現彩虹，更因為大批民眾撐傘野餐，今年「千人午茶」難得呈現傘花朵朵的特殊景象，空拍圖顯得愜意而有趣，畫面相當難得。

南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會「千人午茶」今在雨中登場，民眾撐傘野餐，活動現場出現傘花朵朵景象。圖／南投縣政府提供

野餐 南投 許淑華

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