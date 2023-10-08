小犬颱風帶來鹽塵「國慶樹」美景失色 遊客好失望

彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月先由黃花再變色為紅、褐色朔果，美不勝收，成為國慶連假賞花熱門景點，但日前小犬颱風強風吹襲下，帶來鹽塵，台灣欒樹大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折，讓賞花民眾直呼有點失望。

台灣欒樹有「國慶樹」之稱，每年十月的變色美景吸引許多遊客在國慶連假前來欣賞，溪湖鎮東螺溪畔有長達一公里多的台灣欒樹隧道，日前才舉辦欒樹節活動，預計花季到十月底。