聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬颱風帶來鹽塵「國慶樹」美景失色 遊客好失望
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月先由黃花再變色為紅、褐色朔果，美不勝收，成為國慶連假賞花熱門景點，但日前小犬颱風強風吹襲下，帶來鹽塵，台灣欒樹大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折，讓賞花民眾直呼有點失望。
台灣欒樹有「國慶樹」之稱，每年十月的變色美景吸引許多遊客在國慶連假前來欣賞，溪湖鎮東螺溪畔有長達一公里多的台灣欒樹隧道，日前才舉辦欒樹節活動，預計花季到十月底。
湖埔社區大學執行長林淑玲說，台灣欒樹開花後，會先有金黃色的花，再有紅、褐色朔果，但最近的小犬颱風帶來強風和鹽塵，東螺溪畔的台灣欒樹樹葉竟被吹枯一大片，花和朔果也吹落，變色美景大受影響，直接轉到像冬天的褐色系，預計變色美景也會提早結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言