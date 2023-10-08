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小犬颱風帶來鹽塵「國慶樹」美景失色 遊客好失望

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月先由黃花再變色為紅、褐色朔果，美不勝收，成為國慶連假賞花熱門景點，但日前小犬颱風強風吹襲下，帶來鹽塵，台灣欒樹大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折，讓賞花民眾直呼有點失望。

台灣欒樹有「國慶樹」之稱，每年十月的變色美景吸引許多遊客在國慶連假前來欣賞，溪湖鎮東螺溪畔有長達一公里多的台灣欒樹隧道，日前才舉辦欒樹節活動，預計花季到十月底。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，台灣欒樹開花後，會先有金黃色的花，再有紅、褐色朔果，但最近的小犬颱風帶來強風和鹽塵，東螺溪畔的台灣欒樹樹葉竟被吹枯一大片，花和朔果也吹落，變色美景大受影響，直接轉到像冬天的褐色系，預計變色美景也會提早結束。

彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮到埔鹽鄉的東螺溪台灣欒樹隧道每年十月變色美景吸引遊客追拍，但最近受強風和鹽塵危害，大片樹葉被吹枯，朔果遭打落，美景大打折。圖／民眾提供

小犬颱風 國慶 賞花

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