彰化羽毛飼料廠飄惡臭已被罰421萬 今持續監測
彰化縣大村鄉一家羽毛飼料廠長期票散惡臭遭民眾檢舉，今年7月12日被彰化縣環保局勒令停工，並已在8月31日清除廠內產生惡臭的羽毛物料，最近仍有民眾持續檢舉，彰化縣環保局表示，經環保局在工廠周邊架設監控設備，如發現持續違法操作，將移送彰化地檢署偵辦。
大村鄉這家羽毛飼料廠因長期排放異味汙染，讓大村鄉及員林市民苦不堪言，甚至影響正常生活作息，除多次檢舉、抗爭外，還到地檢署提告。
彰化縣環保局指出，針對這家羽毛飼料廠，環保局自2018年執行早鳥夜鶯稽查專案，並執行異味汙染物稽查檢測，另依工廠管理輔導法及空氣汙染防制法規定，函請目的事業主管機關經濟部工業局輔導改善汙染防制技術，但該廠仍未取得設置許可證，仍違法設置羽毛飼料設備。
環保局表示，這家羽毛飼料廠又持續自2020年11月起到今年4月，查獲周界異味汙染物超標，環保局除依違反空氣汙染防制法共裁罰421萬6千元外，因該廠在一年內經2次限期改善，仍繼續違反規定，認定情節重大，環保局今年7月12日命該廠立即停工，業者並依環保局要求，在8月31日將停工前，將已收受的羽毛清除完畢。
不過，最近環保局仍持續接獲檢舉，環保局表示，已在工廠周邊架設監視系統 24小時監控車輛進出狀況，若發現該廠有違法操作情形，將移送地檢署偵辦，絕不寬貸。不過，迄今未檢測有持續違法經營情況。
環保局表示，目前彰化縣已架設500架微型感測器，可搭配監視系統有效鎖定可疑汙染工廠，呼籲業者應做好空氣汙染防制工作，民眾如有發現工廠排放黑煙、惡臭、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，也請協助通報環保局處置。
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