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上午相親下午訂婚 金婚夫妻一見鍾情相知相惜半世紀

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
白金婚的源潭里93歲吳淡松阿公與妻子吳邱質阿嬤等受表揚夫妻們一起手牽手，在游振雄陪同下再次走紅毯，重溫結婚時的記憶，場面溫馨。圖／員林市公所提供
白金婚的源潭里93歲吳淡松阿公與妻子吳邱質阿嬤等受表揚夫妻們一起手牽手，在游振雄陪同下再次走紅毯，重溫結婚時的記憶，場面溫馨。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所今天舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，其中南平里金婚的劉艮良與林沛琪五十年前在長輩安排下，上午見面，下午就訂婚，可說是一見鍾情，林沛琪說，丈夫很疼老婆、小孩，夫妻相處之道就是「不高興，不要講話就好」，冷戰幾天，就沒事了。

員林市今年表揚5對70年白金婚夫婦、96對60年鑽石婚及50年金婚262對，共363對夫妻，分4梯次在皇潮鼎宴禮宴會館表揚，今天上午由員林市長游振雄先表揚西區賢伉儷，彰化縣長王惠美、立委陳素月、市代會主席張國良及縣議員張錦昆、凃俊任等人與會。

白金婚的源潭里93歲吳淡松阿公與妻子吳邱質阿嬤等受表揚夫妻們一起手牽手，在游振雄陪同下再次走紅毯，重溫結婚時的記憶，場面溫馨。

金婚的劉艮良與林沛琪分享夫妻相處之道，兩人相差4歲，其實住在同一條街相距約50公尺，但卻不認識，但兩家人長輩熟識，有一天長輩安排他們相親見面完後，下午就訂婚，林沛琪笑說，以前婚姻都是父母作主，她沒意見，劉艮良則說「如果不是看順眼，也不會結婚」，言下之意，兩人可說是一見鍾情。

72歲的林沛琪說，丈夫「很疼某（妻子）」，出門要去哪都會說，有什麼好吃的就會帶回家給妻兒吃，遇到丈夫不高興時，不要吵架、回嘴，冷戰二、三天就好了，劉艮良則稱讚妻子「什麼都好，脾氣很好」，他說「娶了就要疼人家」，所以要去哪裡，也會問妻子要不要去?兩大夫唱婦隨。

游振雄說，這些夫妻相互扶持的精神，值得後輩學習，希望藉由表揚活動分享永續經營婚姻的觀念，傳遞幸福的力量。

金婚的劉艮良與林沛琪五十年前在長輩安排下，上午見面，下午就訂婚，可說是一見鍾情。圖／員林市公所提供
金婚的劉艮良與林沛琪五十年前在長輩安排下，上午見面，下午就訂婚，可說是一見鍾情。圖／員林市公所提供

游振雄

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