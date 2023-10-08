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蘋果總部庫比蒂諾市長魏虹出生台中 訪盧秀燕相見歡

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）與美國庫比蒂諾市長魏虹（左）一起喝茶聊天，議員陳政顯列席。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（中）與美國庫比蒂諾市長魏虹（左）一起喝茶聊天，議員陳政顯列席。圖／中市府提供

美國加州庫比蒂諾(Cupertino)市長魏虹昨訪台中，市長盧秀燕與出生在台中的魏虹相見歡，台中與庫比蒂諾2016年10月締結為友好城市，兩位女市長盼兩地更多合作交流，歡迎盧市長未來率團訪問庫市。

盧秀燕與魏虹在台中網紅名店「吃茶三千」會面。「吃茶三千」全球有100多家分店，也展店到庫比蒂諾市，魏虹特別參訪。

盧秀燕表示，歡迎魏虹去年12月就任後首度來訪出生地台中，可說是台灣及台中之光，歡迎她回到家鄉，也歡迎她參加即將舉行的台中國慶焰火活動、爵士音樂節等盛會。

庫比蒂諾市位在美國加州舊金山灣區南部，以科技重鎮聞名，是蘋果公司、賽門鐵克等國際大公司總部所在地，也是矽谷核心城市之一，被譽為「矽谷的心臟」。

盧秀燕表示，台中擁有台灣核心區位及關鍵零組件產業聚落，吸引包括美光、三井、友達等國際企業加碼投資，根據經濟部最新統計，台中市今年第二季經濟指標包括商業登記家數、公司登記家數、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數及投資台灣三大方案家數等勇奪全國第一，也歡迎庫比蒂諾的企業前來投資台中。

台中與庫比蒂諾過去交換學生、雙語教育等議題交流，共同舉辦音樂演奏會、「台美文化愛說笑」及高中雙語視訊交流等活動。

魏虹表示，她大學畢業不久即前往美國發展，但台灣永遠是她的家鄉，她說，對台中市的各項城市建設發展印象深刻。

除盧秀燕、魏虹兩位市長會面，市議員陳政顯也到場交流，衆人品茶，現場氣氛輕鬆熱絡。

台中市長盧秀燕（右）與美國庫比蒂諾市長魏虹一起喝茶聊天。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（右）與美國庫比蒂諾市長魏虹一起喝茶聊天。圖／中市府提供

盧秀燕 美國 台中市

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