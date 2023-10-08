聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果總部庫比蒂諾市長魏虹出生台中 訪盧秀燕相見歡
美國加州庫比蒂諾(Cupertino)市長魏虹昨訪台中，市長盧秀燕與出生在台中的魏虹相見歡，台中與庫比蒂諾2016年10月締結為友好城市，兩位女市長盼兩地更多合作交流，歡迎盧市長未來率團訪問庫市。
盧秀燕與魏虹在台中網紅名店「吃茶三千」會面。「吃茶三千」全球有100多家分店，也展店到庫比蒂諾市，魏虹特別參訪。
盧秀燕表示，歡迎魏虹去年12月就任後首度來訪出生地台中，可說是台灣及台中之光，歡迎她回到家鄉，也歡迎她參加即將舉行的台中國慶焰火活動、爵士音樂節等盛會。
庫比蒂諾市位在美國加州舊金山灣區南部，以科技重鎮聞名，是蘋果公司、賽門鐵克等國際大公司總部所在地，也是矽谷核心城市之一，被譽為「矽谷的心臟」。
盧秀燕表示，台中擁有台灣核心區位及關鍵零組件產業聚落，吸引包括美光、三井、友達等國際企業加碼投資，根據經濟部最新統計，台中市今年第二季經濟指標包括商業登記家數、公司登記家數、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數及投資台灣三大方案家數等勇奪全國第一，也歡迎庫比蒂諾的企業前來投資台中。
台中與庫比蒂諾過去交換學生、雙語教育等議題交流，共同舉辦音樂演奏會、「台美文化愛說笑」及高中雙語視訊交流等活動。
魏虹表示，她大學畢業不久即前往美國發展，但台灣永遠是她的家鄉，她說，對台中市的各項城市建設發展印象深刻。
除盧秀燕、魏虹兩位市長會面，市議員陳政顯也到場交流，衆人品茶，現場氣氛輕鬆熱絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言