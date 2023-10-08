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中颱小犬鹽塵災害 彰化停電9萬戶 沿海340戶預計今傍晚復電

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
中颱小犬狂風無雨，鹽塵災害，造成彰化縣最高曾9萬戶停電，台電人員日夜搶修至今天。圖／台電提供
中颱小犬狂風無雨，鹽塵災害，造成彰化縣最高曾9萬戶停電，台電人員日夜搶修至今天。圖／台電提供

中颱小犬狂風無雨，強風夾帶大量鹽塵，造成彰化地區從10月5日至8日最高曾近9萬戶停電台電彰化區處動員1100多人次日夜趕工搶修，今天多數復電，不過在沿海鄉鎮芳苑鄉、二林鎮、竹塘等還有約340戶仍停電，預計今天下午6時可全數復電。

竹塘鄉長蔡碩任昨天因鄉內數百戶居民已停電多日，氣得在臉書發言說，再不搶修復電，「要蛋洗台電」，台電獲報趕緊加強與蔡碩任和地方溝通，目前已搶修到只剩二村零星數戶還停電，預計今天會陸續復電。

蔡碩任說，他們都知道台電維修人員很辛苦，也請各村村長要買飲料等去慰勞台電辛苦基層人員，但停電讓民眾苦不堪言，還有雞排店的業者因停電損失20幾 萬元，整個雞排都得丟掉，也有養殖戶及畜牧業的零星災情，建議台電應要有停電補償，補償停電戶的電費，由於前所未見這樣的災情，也呼籲政府應比照災害農損，研究災損補助。

台電表示，截至今天上午10點止，已搶修93814戶，目前還有芳苑鄉、二林鎮、竹塘等鄉鎮尚有340戶停電中，台電公司總經理王耀庭6日也漏夜南下至彰化巡修部門關心搶修進度及同仁工作狀況，

除了台電彰化區動員自有人力及承攬商搶修人力共200多人，並請縣府與各公所支援徵調水車進行礙子清掃外，更請求跨區處支援，加入南投區處、北西、桃園、台中區處加入搶修，支援人力達110人，台電人員犧牲國慶假期日夜拚復電。

台電表示，此次停電是天然災害造成，依規定台電無法進行電費補償。今天在芳苑鄉魚祥路也有魚塭旁電桿斷電搶修中，而目前停電戶多位於巷弄內、沿海或偏遠地區等線路末端零星用戶，彰化區處已請彰化縣政府及各鄉鎮公所提供獨居老人及偏鄉用戶尚未復電名單，請大家再多給台電一點時間，搶修人員已力拼盡早恢復供電。

中颱小犬狂風無雨，鹽塵災害，造成彰化縣最高曾9萬戶停電，台電人員日夜搶修至今天。圖／台電提供
中颱小犬狂風無雨，鹽塵災害，造成彰化縣最高曾9萬戶停電，台電人員日夜搶修至今天。圖／台電提供
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台電 停電

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