中颱小犬鹽塵災害 彰化停電9萬戶 沿海340戶預計今傍晚復電

中颱小犬狂風無雨，強風夾帶大量鹽塵，造成彰化地區從10月5日至8日最高曾近9萬戶停電，台電彰化區處動員1100多人次日夜趕工搶修，今天多數復電，不過在沿海鄉鎮芳苑鄉、二林鎮、竹塘等還有約340戶仍停電，預計今天下午6時可全數復電。

竹塘鄉長蔡碩任昨天因鄉內數百戶居民已停電多日，氣得在臉書發言說，再不搶修復電，「要蛋洗台電」，台電獲報趕緊加強與蔡碩任和地方溝通，目前已搶修到只剩二村零星數戶還停電，預計今天會陸續復電。

蔡碩任說，他們都知道台電維修人員很辛苦，也請各村村長要買飲料等去慰勞台電辛苦基層人員，但停電讓民眾苦不堪言，還有雞排店的業者因停電損失20幾 萬元，整個雞排都得丟掉，也有養殖戶及畜牧業的零星災情，建議台電應要有停電補償，補償停電戶的電費，由於前所未見這樣的災情，也呼籲政府應比照災害農損，研究災損補助。

台電表示，截至今天上午10點止，已搶修93814戶，目前還有芳苑鄉、二林鎮、竹塘等鄉鎮尚有340戶停電中，台電公司總經理王耀庭6日也漏夜南下至彰化巡修部門關心搶修進度及同仁工作狀況，

除了台電彰化區動員自有人力及承攬商搶修人力共200多人，並請縣府與各公所支援徵調水車進行礙子清掃外，更請求跨區處支援，加入南投區處、北西、桃園、台中區處加入搶修，支援人力達110人，台電人員犧牲國慶假期日夜拚復電。