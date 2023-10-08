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百萬現金等著你！「2023彰化GO購」抽獎10日截止登錄

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美邀請知名藝人浩子（左）回鄉宣傳，本月16日將辦第3次抽獎。本報資料照片
彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，頭獎100萬元，縣長王惠美邀請知名藝人浩子（左）回鄉宣傳，本月16日將辦第3次抽獎。本報資料照片

彰化縣「2023彰化GO購」消費抽獎，10月16日最後一次抽獎，計有上萬個獎項，最大獎是100萬元。彰化縣政府表示，只要憑今年7月1日至10月1日稅籍登記在彰化縣業者開出消費額200元以上發票或收據，在10月10日前在活動網站完成登錄，就有機會抽到百萬現金。

彰化縣政府表示，為振興彰化縣經濟，鼓勵民眾消費，刺激市場經濟動能，今年舉辦為期3個月的「2023彰化GO購」抽獎活動，只要持7月1日至10月1日稅籍登記在彰化縣業者的發票或收據，消費滿200元以上，將發票上傳活動網站，就可參加抽獎，特定消費店家還多一個抽獎序號，到目前已舉辦兩次抽獎。

縣府經濟暨綠能發展處表示，「2023彰化GO購」第3次也是最後1次抽獎，10月16日在縣府中庭抽獎並辦理直播，獎項很豐富，除了現金紅包、雲端發票獎家樂福500元電子禮券、iPASS MONEY儲值金100點、住宿券、小旅行等近萬個豐富獎項，還有壓軸的百萬獎金，由於活動登錄到10月10日止，請民眾把握時間，趕快上網登錄。

經濟暨綠能發展處表示，針對已註冊2023彰化GO購的會員，完成網路報名參加「登錄好友見面會」，除可現場觀看抽大獎外，還可現場兌換小禮物。

觀看直播抽獎可至臉書彰化縣長「王惠美」搜尋，直播抽獎後，縣府將在1天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，得獎者可依照指示，在活動網站最新消息公告日後14天內，將領獎文件「登錄會員的身分證」、「發票或收據」與「存摺」拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。

「登錄好友見面會」報名網址：https://www.beclass.com/rid=284b35b651be82dbc8bc

彰化縣「2023彰化GO購」消費抽獎，10月16日最後一次抽獎，計有上萬個獎項，最大獎是100萬元。圖／彰化縣政府提供
彰化縣「2023彰化GO購」消費抽獎，10月16日最後一次抽獎，計有上萬個獎項，最大獎是100萬元。圖／彰化縣政府提供

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