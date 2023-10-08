彰化公費流感疫苗 擴大孕婦、具潛在疾病者等對象

公費流感疫苗自10月2日以來，接種十分踴躍，自即日起，「彰化疫苗接種預約e點通」再開放「孕婦」、「6 個月內嬰兒之父母」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」等對象，進行線上預約，由241家合約醫療院所及27所衛生所提供接種服務，

彰化縣衛生局指出，公費流感疫苗10月2日開打，但衛生局提前兩周在9月22日中午12時起，開放「彰化縣疫苗接種預約e點通」流感疫苗線上預約，首波對象為「65歲以上長者」、「6個月至國小入學前幼兒」、「執登醫事人員」、「學生補接種（學校集中接種日後7天開放）」。

由接種疫苗十分踴躍，彰化縣預約系統即日起，再增加「孕婦」、「6 個月內嬰兒之父母」、「具有潛在疾病者」等對象，進行線上預約。衛生局提醒，新增線上預約對象，應攜帶相關證明文件，如孕婦健康手冊、嬰兒出生證明文件、新生嬰兒登記的戶口名簿，接種報到時合約院所仍會確認民眾資格，資格不符者將無法提供接種。

衛生局表示，民眾到「彰化疫苗接種預約e點通」線上預約完成後，可以使用線上系統查詢預約細節，包括日期、時間和預約地點，並根據需要修改或取消預約。在接種前一天，系統自動提供民眾預約提醒通知，避免民眾遺漏預約資訊，另外提醒看診時仍需攜帶相關符合證件供查詢。

為使民眾快速分流接種，完成預約民眾可到全縣241家合約醫療院所及27所衛生所提供接種服務，若不方便使用網路預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務。

提供服務的合約醫療院所名冊，可至衛生局網站查詢；「彰化疫苗接種預約e點通」：https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx