緊跟大車左轉紅燈秒亮 台中人抱怨缺預告號誌「坑人」

跟著前車左轉被開罰? 小客車駕駛反映，中市多處大型路口，因公車、貨車左轉流量大，車體龐大，常讓後方駕駛看不到交通號誌，跟著大車左轉，才發現已變紅燈，無奈吃下闖紅燈罰單。議員陳俞融指出，應設立預告號誌，提升市民行車安全和用路權利。交通局表示，將再加速安排現勘，評估設置「預告號誌」可行性。

台中市議員李中指出，台中市府今年交通違規罰單收入預估將增加7億多，他說有很多罰單是交通標線與號誌劃設不當，例如10米道路畫雙黃線，若有人路邊停車，汽車駕駛一定壓到雙黃線，若被後方檢舉達人盯上就得吃罰單。

李中說，市府交通罰金收入增加，卻無法降低交通事故件數與傷亡人數，還遭到審計處檢討。他建議，交通局及警察局應檢討交通標線劃設、取締方式，最好比照中央政府「還稅於民」，市府將超收交通罰款「還於民」。

陳俞融說，北區許多路口流量大，前有大車擋住交通號誌，後面的車子就易違規闖紅燈。例如忠明路左轉中清路口、五權路左轉學士路口、中清路左轉五權路口，都存在左轉號誌燈時間太短的現象，常常一部大卡車後面跟3到4輛小轎車，走不了幾步，就轉紅燈，險象環生且造成嚴重交通阻塞。

陳俞融說，民眾反映常發生大客車在前擋住左轉號誌，造成後方車輛跟車左轉後才發現自己闖紅燈，被開罰單很不服氣，她要求市府改善。

陳俞融表示，許多大型車輛經過的路口，通常車流量大、上下班容易塞車，市府應設立「預告號誌」，提醒後方車流前方號誌情形，但目前這類預告號誌多用於山區盲彎，市區較少應用。

陳俞融建議市府，應盤點全市大型車輛通行流量大的主要路段，評估在安全島上，提前設立直立預告號誌的可行性，讓民眾不再收到冤枉罰單，也可避免車輛搶通過造成追撞等交通事故。